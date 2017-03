Sergio Bonelli Editore, la sesta stagione di Orfani incentrata su Sam 31/03/2017 10:00 "Orfani: Sam - Nemesi", il fumetto mensile disponibile dal 15 aprile. Sergio Bonelli Editore annuncia la sesta serie fumettistica che concluderà la saga di “Orfani”. Il primo albo mensile uscirà il 15 aprile. La sceneggiatura è di Roberto Recchioni e Michele Monteleone, disegni e cover di Carmine Giandomenico, mentre i colori sono affidati ad Alessia Pastorello. La trama di “Orfani: Sam - Nemesi” ha come protagonista l'ex bambina sognatrice addestrata alla violenza e, successivamente, divenuta un cyborg killer a servizio del governo. Insieme a Sam, entrano in scena Perseo, figlio della rivoluzionaria Rosa, e Andromeda, figlia di Jsana Juric e del ribelle Ringo. Il governatore Garland e il generale Petrov hanno intenzione di utilizzare i due piccoli orfani come strumento di propaganda politica, mentre Sam cerca di proteggerli.

Nel frattempo, il pirata senza scrupoli Cesar progetta il modo di trarre vantaggio dalla situazione, mentre un misterioso sicario si prepara a seminare il panico... La serie a fumetti sci-fi creata da Roberto Recchioni ed Emiliano Mammucari, esordisce nell'ottobre del 2013 pubblicata dalla celebre casa editrice milanese.

La trama comincia con un catastrofico attacco da parte di alieni determinati a distruggere il pianeta terrestre. Cancellato il continente europeo e decimata la popolazione, l'umanità affronta la minaccia grazie all'operato di una scienziata serba, Jsana Juric, e un colonello giapponese, Takeshi Nakamura, i quali decidono di raccogliere i bambini sopravvissuti per sottoporli a un massacrante addestramento e trasformarli in macchine da guerra dell'esercito.

Gli alieni sono creature gigantesche dotate di trasparenze. Lungo il fumetto si riveleranno allucinazioni provocate da una determinata droga. Tra le iniziative di Sergio Bonelli Editore legate a “Orfani”, della saga comics verranno ristampate le prime tre stagioni. Da venerdì primo aprile nelle edicole, e in abbinamento al Corriere della Sera e Gazzetta dello Sport, arriva infatti il primo volume con una versione inedita raccontata in ordine cronologico, dalle vicende degli Orfani bambini a quelle in cui i protagonisti, ormai cresciuti, agiscono da adulti.

© Riproduzione riservata

