L'onore e il rispetto - Ultimo capitolo, il conflitto di istinti che segna l'epilogo della serie 31/03/2017 07:00 "L'onore e il rispetto - Ultimo capitolo" va in onda su Canale 5 dal 31 marzo 2017. "L'onore e il rispetto - Ultimo capitolo" debutta su Canale 5 il 31 marzo 2017. Le nuove otto puntate conducono all'epilogo una storia saldamente concentrata su un unico personaggio, Tonio Fortebracci, interpretato dall'attore Gabriel Garko. Nel corso delle precedenti stagioni la serie ha appassionato il pubblico televisivo narrando le sue vicende, dalle quali è emersa la figura di un protagonista complesso in una continua lotta tra il bene e il male. La fiction è ambientata all'interno della realtà del crimine organizzato, pertanto vengono rappresentate le dinamiche delle lotte di potere e le illecite attività di business. In questo contesto narrativo il personaggio di Tonio Fortebracci si è mosso incessantemente tra un piano negativo criminale e uno positivo di uomo travolto dalla purezza delle emozioni. Quest'ultimo aspetto ha trovato maggiore risvolto nella precedente stagione, quando il protagonista si è progressivamente allontanato dal crimine per condurre un'esistenza serena insieme alla moglie e ai figli, tuttavia i suoi antagonisti hanno impedito tragicamente il realizzarsi del suo intento. Nella nuova stagione la trama compie un salto temporale di due anni. Nella prima puntata Tonio rinviene all'interno di una cantina dove è stato rinchiuso a lungo e ha subito torture da parte dei suoi aguzzini, i quali hanno tentato invano di fargli confessare il luogo dove si trova un tesoro. Uno degli uomini di Ettore De Nicola (Valerio Morigi) ha risparmiato la sua vita e lo ha lasciato in quel locale desolato dove nessuno ha notato la sua presenza. Tonio riesce a liberarsi ma a causa dei maltrattamenti ha subito una perdita di memoria. L'assenza del ricordo è un espediente narrativo molto diffuso nella serialità televisiva internazionale. In "Blindspot" la trama si focalizza su Kurt Weller (Jaimie Alexander), comparsa misteriosamente a Times Square senza alcun indumento addosso e priva di ricordi, mentre in "Legends", serie basata sull’omonimo romanzo di Robert Littell, Martin Odum (Sean Bean) ricerca informazioni sulla sua identità. Tonio inizia gradualmente a ricordare la scomparsa di sua moglie Carmela e dei suoi figli pertanto è nuovamente preda di un conflitto di istinti, tra il desiderio di vendetta e il potere dei sentimenti. © Riproduzione riservata

