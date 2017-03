Baby Boss, nuove immagini del film d'animazione su un cinico neonato 30/03/2017 18:45 "Baby Boss" è il film diretto da Tom McGrath: il cast vocale vede Alec Baldwin, Lisa Kudrow e Tobey Maguire. Nuove clip sono state diffuse del film “Baby Boss”, il film d’animazione della Dreamworks diretto da Tom McGrath (leggi l’articolo sul film). Nella clip “Marinaretto” il piccolo Tim cerca di fare indossare un abito da marinaio al neonato Baby Boss, che in realtà si rivelerà un boss. Ma anche Tim dovrà indossarlo, sottoponendosi a sedute fotografiche imposte dai genitori. Il video ha raggiunto 13.095.552 visualizzazioni su YouTube. La trama di “Baby Boss” è quella di una famiglia messa alla prova con l’arrivo del secondogenito. Tim però scopre che il bambino può parlare come un adulto (con la voce di Alec Baldwin) e che si presenta come 'The Boss'. Vede l'opportunità di liberarsi di lui. Nel cast statunitense la voce di Tim è di Tobey Maguire, quella della madre è di Lisa Kudrow. Il film esce in Usa il 31 marzo, mentre in Italia il 20 aprile. Tom McGrath ha diretto anche “Madagascar 1-2” (2005 e 2008) e “Megamind” (2010). La sceneggiatura è di Michael McCullers, che ha lavorato di recente a “Mr. Peabody & Sherman”. © Riproduzione riservata

