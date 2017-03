Sorelle, quarta puntata: certezze e nuove rivelazioni

Chiara ( Anna Valle ) è certa dell’innocenza di Roberto ( Giorgio Marchesi ) pertanto resta a Matera per occuparsi della sua difesa e ricercare nuovi dettagli sulla morte di sua sorella Elena ( Ana Caterina Morariu ). Nicola Gambi, persona su cui gravano i maggiori sospetti, segue la donna fino alle grotte di tufo dove le due sorelle dove giocavano durante la loro infanzia. L'uomo viene condotto in commissariato e rivela a Chiara la sua personale verità su Elena.

Galleria fotografica

Altri articoli Home

"The Vampire Diaries" si è chiuso con la ottava stagione, tuttavia le speranze di vedere ancora alcuni dei personaggi principali resta forte nei fan: ad alimentare queste velleità è anche Julie Plec, sceneggiatrice dello show che ha dichiarato a chiare lettere come la morte non sia certo un fenomeno permanente in "Vampire Diari...