Stranger Things 2, Matt Duffer annuncia il ritorno di Eleven nella seconda stagione

"Stranger Things 2" sta per tornare con nove episodi ambientati nel 1984: come comunicato dalla piattaforma Netflix lo scorso febbraio, assisteremo ai prodigi di Eleven e alle avventure dei suoi piccoli amici a partire dal prossimo 31 ottobre, in tempo per festeggiare Halloween. Fino ad allora, i fan dovranno accontentarsi di commentare il trailer e di fare congetture su quanto potrà accadere nella seconda stagione. In primo luogo, pare che si trascorrerà più tempo nel Sottosopra, l'inquietante dimensione parallela popolata di mostri famelici dove era finito il piccolo Will Byers, almeno a giudicare dal trailer dove vediamo la porta di un appartamento aprirsi su di uno spettrale cielo rosso sangue.

Inoltre molti si stanno chiedendo che fine abbia fatto Eleven, la vera protagonista della prima stagione: nella puntata finale sparisce dopo aver sconfitto il Demogorgone, ma è stata confermata nel cast e dunque salterà fuori in qualche modo sbalordendo tutti con i suoi poteri telecinetici. Su quello che farà Eleven vige il segreto assoluto al punto che sul set l'attrice viene indicata con un nome in codice, tuttavia il co-creatore Matt Duffer ha dichiarato ad Entertainment Weekly che presto conosceremo i dettagli della sua storia e del programma sperimentale in cui è stata coinvolta.

È invece certo che farà la comparsa un nuovo personaggio, Bob, un ex compagno di scuola di Joyce con il quale la donna intraprende una relazione per tentare di dare maggiore stabilità ai suoi figli. Bob sarà interpretato da Sean Astin, giovanissimo protagonista de "I Goonies" e ottimo Samwise nella trilogia de "Il signore degli anelli". Infine, la divulgazione dei titoli degli episodi ha generato un vespaio: infatti l'ultima puntata si chiamerà "The Lost Brother" e tutti si domandano chi sia questo misterioso fratello perduto. Naturalmente, bisognerà aspettare ancora un po'.

"Stranger Things" ha fatto incetta di premi conquistando pubblico e critica grazie alle sue atmosfere retrò chiaramente ispirate al cinema horror e fantascientifico degli anni ottanta: da "E.T." a "I Goonies", da "Poltergeist" a "Stand By Me", una manna per gli estimatori del genere, con la colonna sonora synth che costituisce la classica ciliegina sulla torta. Davvero impossibile andare a scovare tutte le fonti di ispirazione di questa serie tv, ma secondo alcuni siti sono oltre venti fra film, animes e cortometraggi.

