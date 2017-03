Dunkirk: Christopher Nolan racconta come immedesimare lo spettatore nel film di guerra 30/03/2017 11:45 Al CinemaCon di LasVegas Christopher Nolan ha raccontato dei dettagli sul film "Dunkirk". Christopher Nolan al CinemaCon di Las Vegas ha parlato del film “Dunkirk” che uscirà il 21 luglio 2017. Il regista a sceneggiatore ha confermato che per lui l’esperienza di vedere un film al cinema non è paragonabile alle altre. Nolan ha detto che il film è epico perché racconta “una delle più grandi storie della storia umana. Nel suo intimo, è una storia di sopravvivenza. Il nemico si sta chiudendo sugli inglesi su questa spiaggia senza scampo. Ho voluto mettere il pubblico nella storia”. Il tentativo di immergere lo spettatore nelle vicende è stato ottenuto utilizzando telecamere Imax, cosicché si ha l’impressione di volare sopra la spiaggia con i soldati. Sono state filmate anche le cabine di pilotaggio dall'interno. Il film sarà distrutto anche in pellicola 70 millimetri. Nel cast ci sono Tom Hardy, Cillian Murphy, Kenneth Branagh e Mark Rylance. © Riproduzione riservata

