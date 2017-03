DC Comics Entertainment divisa tra Justice League e Wonder Woman

Dc Comics Entertainment ha lanciato da pochi giorni il trailer internazionale del prossimo film Justice League presentando la squadra di supereroi tratti dai fumetti che comparirà nelle sale cinematografiche a partire dal prossimo autunno. Composta da un cast di stelle, anche emergenti, per quello che si sta caratterizzando a tutti gli effetti come l’evento cinematografico dell’anno, almeno per quanto concerne il settore dei cine-comics. In Batman v Superman: Dawn of Justice sono apparsi gli eroi più conosciuti dell’universo DC Comics ed è stata narrata, come prologo, l’alba della Lega della giustizia, nella quale si ricercavano altri mutanti con poteri per giungere fino alla Justice League e riunire alcuni dei personaggi comics maggiormente presenti nell’immaginario collettivo degli amanti dei fumetti.

Zack Snyder dal palco del CinemaCon ha affermato che è stato un lavoro durato diversi anni, iniziato con Man of Steel del 2013, giungendo fino alla riunione del gruppo dei personaggi comics della Justice League. Un evento molto atteso dai fans che riunirà Wonder Woman (Gal Gadot), Superman (Henry Cavill), Batman (Ben Affleck), Aquaman (Jason Momoa), Flash (Ezra Miller), Cyborg (Ray Fisher).

Justice League non è l’unico film sul quale è concentrata l’attenzione della Dc Comics Entertainment e quella degli appassionati del mondo supereroistico. Il 2017 sarà anche l’anno del grande ritorno di Wonder Woman. Sebbene già apparsa in Batman v Superman: Dawn of Justice nel corso del 2016, questo nuovo episodio descriverà l’origine del personaggio. Un approdo cinematografico da protagonista che mancava per uno dei personaggi più amati dell’universo DC Comics e probabilmente considerato il vero evento cinematografico dell’anno, atteso per il prossimo estate. Per questo progetto è stata scelta la regista Patty Jenkins che ha recentemente annunciato come la storia d’amore tra l’amazzone Diana Prince (Gal Gadot) e Steve Trevor (Chris Pine) sia una parte principale del nuovo film un uscita per giugno.

