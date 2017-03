Bao Publishing, ecco Black Hammer: un omaggio ai supereroi della Golden Age

“Black Hammer volume 1” è in uscita oggi – giovedì 30 marzo – grazie a Bao Publishing che porta in Italia questa serie fumettistica meritatamente definita come una “serie che gioca con gli stereotipi e sfiora emozioni profonde” e “un gioiello narrativo unanimemente apprezzato da pubblico e critica, negli USA”.

Il fumetto targato Dark Horse conta su un team creativo d'eccezione con lo script affidato a Jeff Lemire (“Descender”), i disegni a Dean Ormston (“The Sandman”) e i colori a Dave Stewart (“Hellboy”).

La trama segue un gruppo di supereroi - sono Abraham Slam, Golden Gail, Colonel Weird, Madame Dragonfly e Barbalien: un tempo avevano il compito di proteggere Spiral City, ora sono creduti morti, intrappolati sulla Terra e costretti a vivere una seconda vita da esiliati in una fattoria in mezzo al nulla. Dopo l'ultima, catastrofica battaglia contro le forze del male, in cui hanno perso un loro compagno, la routine degli ex supereroi langue, da un decennio, tra la desolazione e la mestizia.

Di Golden Gale, per esempio, veniamo presto a conoscenza della sua storia: bambina cresciuta in un orfanatrofio, è dotata dei poteri per opera dello stregone Zafram. È rimasta una fanciulla e come tale ogni mattina attende il bus per raggiungere la scuola, nonostante le cinquantacinque primavere alle spalle.

Loro lo ignorano, ma una terribile minaccia attende dietro l'angolo, mentre un misterioso reporter è sulle loro tracce, determinato a raccogliere le prove della loro esistenza: perchè?

I punti di forza del fumetto sono l'accattivante caratterizzazione dei personaggi, accomunati da un passato tutto da scoprire, stralunati e depressi al punto giusto da guadagnarsi l'empatia del lettore; i dialoghi sono brillanti; lo scenario rurale è di grande impatto.

La narrazione procede incalzante con un intreccio di indizi e tasselli degni di una storia di detection.

“Black Hammer” è, soprattutto, un omaggio ai tanti supereroi della Golden Age della storia del fumetto, nati tra gli Anni Trenta e Cinquanta e condannati, infine, all'oblio dalle mode passeggere. Caduti in disgrazia, si sono ritagliati un'esistenza a dimensione umana pur preservando fascino da vendere. Un albo da non perdere.

