Leonardo DiCaprio, ricorda Darlene Cates che interpretava Bonnie in 'Buon compleanno Mr. Grape' 29/03/2017 15:45 Darlene Cates che interpretava Bonnie nel film "Buon compleanno Mr. Grape" è scomparsa all'età di 69 anni: Leonardo DiCaprio l'ha ricordata. Leonardo DiCaprio ha ricordato la collega attrae Darlene Cates, scomparsa domenica 26 marzo all’età di sessantanove anni. Darlene Cates interpretativa il ruolo di Bonnie, ovvero la madre nel film “Buon compleanno Mr. Grape” (1993) diretto da Lasse Hallström (leggi l'articolo su come stare meglio grazie ai film). “Darlene è stata nella recitazione la mamma migliore con cui io abbia mai avuto il privilegio di lavorare”. ha scritto l’attore du Facebook. Ha aggiunto che “la sua personalità accattivante e di incredibile talento vivranno nei ricordi di coloro che la conoscevano, e coloro che amava il suo lavoro. I miei pensieri e preghiere vanno alla sua famiglia in questo momento difficile”. Il film racconta di Gilbert Grape (Johnny Depp) che si occupa del fratellino Arnie (DiCaprio) quasi diciottenne, con problemi mentali. La madre Bonnie è obesa da quando il marito si suicidò anni prima, e trascorre le giornate sul divano mangiando, fumando e guardando la televisione. Il film è tratto dall’omonimo romanzo di Peter Hedges. © Riproduzione riservata

