Comics Valerian e Laureline, adattato al cinema da Luc Besson

Valerian e Laureline sono i personaggi di un noto fumetto francese che verrà adattato per il cinema dal regista Luc Besson. Il comics realizzato da Pierre Christin ed illustrato da Jean Claude Mezieres e Évelyne Tranlé è stato pubblicato per la prima volta verso la fine degli anni sessanta dall’Editore francese Dargaud.

Nel fumetto Valerian e Laureline sono due agenti che viaggiano nello spazio e nel tempo per salvare il loro mondo e la loro metropoli, Galaxity, da una distruttiva minaccia. Non possono intervenire per modificare il passato ma il fine a cui tendono è quello di evitare che gli errori della storia possano ripetersi nel futuro. Un comics il cui successo è stato decretato dalle oltre due milioni e mezzo di copie vendute.

Il titolo in originale dell’adattamento cinematografico è Valerian and the City of a Thousand Planets. La trama riprende quella del fumetto Valerian e Laureline. Un’oscura minaccia sta mettendo in pericolo Alpha, una metropoli dove vivono diverse specie provenienti da altrettanti mondi. Valerian e Laureline dovranno prevenire questa minaccia e salvare il futuro di Alpha.

Nel cast figurano Cara Delevingne nel ruolo di Laureline, ultimamente apparsa in Suicide Squad. Rihanna che scesa dal palco musicale è recentemente recentemente apparsa nella serie televisiva Bates Motel. Dane DeHaan nei panni di Valerian, oltre a Ethan Hawke apparso nella Notte del giudizio.

La serie comics Valerian e Laureline è stata già adattata per un’animazione uscita in Francia nel 2007. Si attende ora la versione cinematografica che verrà presentata nelle sale nel corso del 2017 e diretta da Luc Besson, acclamato regista di Colombiana, di cui si attende il sequel, Nikita, Giovanna D’Arco, Transporter.

