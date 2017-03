David di Donatello 2017, tutti i vincitori

I David di Donatello 2017 sono stati assegnati il 27 marzo presso Studi de Paolis a Roma.

Il miglior film è “La pazza gioia” di Paolo Virzì (leggi l’intervista all'attore Bob Messini), prodotto da Marco Belardi per Lotus Production: il film ottiene anche il premio per la regia, per l’attrice protagonista a Valeria Bruni Tedeschi, per la scenografia (Tonino Zera), acconciatura (Daniela Tartari). La trama è quella di due donne che sono ospiti di una comunità terapeutica, poiché una sentenza del tribunale le ha classificate come socialmente pericolose: riescono a fuggire e si trovano così tra avventure inattese.

Il film esordiente vincitore è “La ragazza del mondo” di Marco Danieli, storia di Giulia e Libero, agli antipodi caratteriali.

Il premio alla sceneggiatura va a “Indivisibili”, con un copione scritto da Nicola Guaglianone, Barbara Petronio e Edoardo De Angelis: la trama quella di due gemelle siamesi che per far guadagnare la famiglia cantano alle feste di paese. Il film vince anche il premio per la produzione (Attilio De Razza, Pierpaolo Verga), per l’attrice non protagonista (Antonia Truppo), per la canzone originale ("Abbi pietà di noi” con musica e testi di Enzo Avitabile), costumi (Massimo Cantini Parrini).

La migliore sceneggiatura adattata è quella di Gianfranco Cabiddu, Ugo Chiti, Salvatore De Mola per “La stoffa dei sogni”, tratta da “L’arte della commedia” di Eduardo de Filippo (leggi la recensione).

Il migliore attore protagonista è Stefano Accorsi per “Veloce come il vento” (leggi l'intervista all'attore Lorenzo Gioielli): il film ottiene anche il premio per la fotografia (Michele D’Attanasio), trucco (Luca Mazzoccoli), montaggio (Gianni Vezzosi), fonico di presa diretta (Angelo Bonanni, Diego De Santis, Mirko Perri, Michele Mazzucco), effetti speciali visivi (Artea Film & Rain Rebel Alliance International Network).

Valerio Mastandrea ottiene il premio come attore non protagonista di “Fiore”.

Il miglior film dell'Unione Europea è “Io, Daniel Blake” di Ken Loach (distribuito da Cinema, leggi l'intervista all'attrice Sharon Percy), mentre il Film Straniero è “Animali Notturni” di Tom Ford (distribuotod a Universal Pictures). Il David Giovani va a “In guerra per amore” di Pierfrancesco Diliberto, il miglior documentario è “Crazy For Football” di Volfango De Biasi, sulla prima nazionale italiana di "calcetto" che concorre ai mondiali per pazienti psichiatrici a Osaka.

Il Miglior Cortometraggio è “A casa mia” di Mario Piredda, mentre il David Speciale alla carriera va a Roberto Benigni.

