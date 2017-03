Marvel Comics lancia il nuovo logo di Inhumans e la nuova Serie Comics

Inhumans, i mutanti che a differenza degli X-Men si nascondono dal genere umano stanno per essere lanciati nel piccolo schermo in una nuova serie tv ma da questo marzo Marvel Comics rilancerà il titolo anche in una nuova seriea fumetti. Un nuovo logo è stato pubblicato nei giorni scorsi a testimoniare la volontà di questo nuovo avvio per gli Inumani, nati dalla manipolazione del DNA di origini aliene e creati dall’immaginazione di Stan Lee e Jack Kirby.

Il primo logo ufficiale della Marvel per la nuova mini-serie Inhumans riprende quello vecchio con alcune modifiche stilistiche. La serie sarà invece composta da da otto episodi che verranno proiettati a partire dalla fine del prossimo settembre, sulla rete americana ABC. I personaggi degli Inhumans hanno già fatto la loro comparsa nel piccolo schermo come antagonisti nella serie tv Agent of SHIELD giunta alla sua quarta stagione.

Freccia Nera e Medusa, rispettivamente re e regina degli Inhumans, saranno interpretati da Anson Mount e Serinda Swan. La potente voce di Freccia Nera lo costringe ad un silente comando mentre Medusa riesce a governare i suoi capelli come fossero un arto capace di fare qualsiasi movimento.

Marvel Comics ha previsto per il mese di marzo l’uscita di una nuova serie a fumetti con protagonisti gli inumani: Inhumans Prime n.1, scritta da Al Ewing (U.S.Avengers), illustrata da Ryan Sook (Star Wars: Rebellion) e Jonboy Meyers (GeneXt).

