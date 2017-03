IDW Publishing, i tweet illustrati di Trump in un bestseller annunciato

IDW Publishing annuncia “Sh*t My President Says: The Illustrated Tweets of Donald J. Trump” in uscita per agosto, sotto l'etichetta Top Shelf Productions. Realizzato dal fumettista Shannon Wheeler, vincitore di un prestigioso Eisner Award, l'albo ha la brillante ambizione di raccontare Trump attraverso la strategia comunicativa più cara al neo eletto presidente degli Stati Uniti, gli ormai celebri tweet.

Il titolo è di per sé un inno all'ironia. L'opera si conferma una divertente galleria illustrativa degli interventi contenuti nei 140 caratteri imposti dal social network. Accuratamente selezionati e raccolti, gli ipsi dixit nell'era 2.0 rivivono nelle divertenti strisce di Wheeler e c'è chi parla già del libro come di un prevedibile bestseller annunciato.

“Sh*t My President Says” offre un'inedita, irriverente chiave di lettura per comprendere l'istrionica personalità della figura politica più controversa sulla piazza odierna.

L'approccio sofisticato del fumettista accompagna il lettore lungo il percorso che ha portato, infine, Trump sul carro dei vincitori alle ultime elezioni. I suoi cinguettii hanno fatto il giro del mondo cambiando le sorti della storia. Il tempo ci dirà in quale direzione.

Shannon Wheeler è un acclamato artista, maggiormente noto per il suo satirico supereroe “Too Much Coffe Man”, apparso in riviste fumettistiche, quotidiani, magazine e, infine, approdato in un'opera originale. Da anni, collabora come vignettista per il “New Yorker”.

Insieme allo scrittore Mark Russell ha dato alle stampe il fortunato “God Is Disappointed in You”, in cui viene riletta la storia della Bibbia in chiave umoristica, seguito da “Apocryha Now”.

