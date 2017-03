Film più visti della settimana: 'Power Rangers' è la novità al box office 27/03/2017 18:30 Al box office USA entra i film "Power Rangers", mentre "La bella e la bestia" resta al primo posto. Il box office dei film più visti negli Stati Uniti dal 24 al 26 marzo 2017 vede la conferma al primo posto de “La Bella e la bestia" (“Beauty and the Beast”, leggi l'intervista all'attrice): Bella s’innamora del principe deformato da un incantesimo, per poi salvarlo (316.952.887 di dollari). Al secondo posto entra “Power Rangers” (40.500.000 dollari): la storia è tratta dalla serie tv, con un gruppo di ragazzi delle scuole superiori che con superpoteri unici salvano il mondo. Al terzo si conferma “Kong: Skull Island” (133.502.238 di dollari): un team di esploratori nel 1970 si reca su un’isola remota e scopre una creatura gigante che regna sulla popolazione. Al quarto posto c’è “Life” (12.600.000 dollari, leggi l'intervista all'attore), su un team di astronauti che deve fronteggiare una creatura vegetale giunta da Marte. Al quinto resta “Logan” (201.455.596 di dollari), con la storia di Laura Kinney, clone femminile di Wolverine che deve essere protetto. © Riproduzione riservata

