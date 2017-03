Vampire Diaries, secondo Julie Plec potremmo vedere alcuni personaggi in "The Originals"

"The Vampire Diaries" si è chiuso con la ottava stagione, tuttavia le speranze di vedere ancora alcuni dei personaggi principali resta forte nei fan: ad alimentare queste velleità è anche Julie Plec, sceneggiatrice dello show che ha dichiarato a chiare lettere come la morte non sia certo un fenomeno permanente in "Vampire Diaries". Pertanto, nonostante la serie tv sia terminata, non è detto che qualcosa non possa far clamorosamente tornare in vita Jeremy Gilbert. Non ci sono informazioni ufficiali al momento, ma secondo la Plec le opzioni sul tavolo sarebbero due: la prima è quella di portare avanti lo spin-off "The Originals" introducendovi alcuni dei personaggi in questione e, in un certo senso, riciclandoli.

La seconda è più utopistica ma anche più suggestiva: la Plec sottolinea come vi sia la possibilità che un crescente numero di fan possa avvertire la mancanza di "Vampire Diaries", in un futuro più o meno lontano. Dunque fra cinque o dieci anni, se "The Originals" sarà ancora in onda, si potrebbe riunire con la serie tv madre portando di nuovo sullo schermo i personaggi che ci hanno affascinato. Il concetto viene ribadito più di una volta: ci sono ancora storie da raccontare nell'universo di "Vampire Diaries", questo è sicuro, e l'eventuale resurrezione riguarderebbe anche Stefan.

Ian Joseph Somerhalder è senza dubbio uno dei personaggi di cui le fan sentono maggiormente la mancanza e non soltanto per le doti interpretative: nato nel dicembre del 1978, Ian ha esordito nel mondo dello show business come modello per il suo fisico scultoreo e gli occhi azzurri, prima di guadagnarsi la popolarità mondiale nel ruolo di Boone Carlyle nella controversa serie televisiva "Lost" di J.J. Abrams. In "Vampire Diaries" Somehalder è Damon Salvatore, personaggio che l'attore ha trovato liberatorio e divertente da interpretare, ma non sono mancate le incursioni sul grande schermo: nel 2014 ha preso parte a "The Anomaly", un film inglese di fantascienza diretto e interpretato da Noel Clarke.

"The Originals", spin-off di "Vampire Diaries", ha debuttato il 3 ottobre 2013 su "The CW" mentre in Italia è trasmesso da "La 5". Ambientata a New Orleans, nel quartiere francese, la serie segue le vicende dei tre fratelli Mikaelson Klaus, interpretato da Joseph Morgan, Elijah che ha il volto di Daniel Gillies e Rebekah, impersonata da Claire Holt. Intenzionati a sfuggire al vendicativo padre, la presenza dei tre fratelli darà il via a una serie di intrighi.

© Riproduzione riservata