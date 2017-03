Marvel Comics, Iron Fist nuova serie a fumetti

Iron Fist è apparso come personaggio Marvel Comics nell’omonima e recente serie televisiva proiettata sulla piattaforma online Netflix, senza riscuotere i favori della critica. Un miliardario disperso da oltre dieci anni torna nella azienda che aveva fondato il padre e si ritrova a lottare contro una temuta organizzazione denominata La Mano.

Iron Fist così come Luke Cage, altra serie apparsa sulla predetta piattaforma streaming, presentano uno stile soporifero ed a tratti tedioso, senza riuscire ad eguagliare il successo ottenuto dalla serie Jessica Jones. In quest’ultimo caso l’andamento stemperato ha assunto uno stile quasi ipnotico ed in sintonia con il carattere del personaggio. Tuttavia Iron Fist ha avuto il merito di presentare al pubblico televisivo un personaggio comics interessante. Un personaggio che verrà proposto dalla Marvel Comics in una nuova serie a fumetti a partire da questo marzo.

La nuova serie comics Iron Fist vede Danny Rand in lotta con i suoi demoni interiori alla scoperta di sé e per dimostrare il suo valore mentre una temibile battaglia sta per avere inizio. La narrazione comincia dalla rovina di K'un Lun, Denny dovrà trovare presto il suo equilibrio interiore ed il suo Chi se vorrà far emergere l’Iron Fist. Qualcuno sembra tendergli aiuto promettendogli risposte ma dovrà seguirlo in una terra a lui sconosciuta.

Iron Fist n. 1 comics è stato scritto da Ed Brisson ed illustrato da Mike Perkins ed Andy Troy.

© Riproduzione riservata