Ballando con le stelle: due noti ex calciatori ospiti della quinta puntata 25/03/2017 13:00 L'edizione 2017 di "Ballando con le stelle" ha debuttato su Rai 1 il 25 febbraio 2017. La quinta puntata dell'edizione 2017 di "Ballando con le stelle" va in onda questa sera su Rai 1 dalle 20.35. Prosegue la gara di ballo tra le coppie protagoniste del longevo programma televisivo condotto da Milly Carlucci: Oney Tapia e Veera Kinnunen, Martin Castrogiovanni e Sara Di Vaira, Martina Stella e Samuel Peron, Antonio Palmese e Samanta Togni, Simone Montedoro e Alessandra Tripoli, Fabio Basile e Anastasia Kuzmina, Cristhopher Leoni e Ekaterina Vaganova, Giuliana De Sio e Maykel Fonts, Alba Parietti e Marcello Nuzio, Xenya e Raimondo Todaro. Gli ospiti che partecipano alla puntata in qualità di "ballerini per una notte" sono i noti ex calciatori Claudio Gentile e Arthur Antunes Coimbra, meglio conosciuto come Zico. © Riproduzione riservata

Luigi Spezzi Scritto da Home Personaggi correlati Milly Carlucci





Galleria fotografica

Articoli correlati

Serie TV Ballando con le stelle, ecco i finalisti Ballando con le stelle semifinale, doppia eliminazione nella semifinale di Ballando con le stelle. Ieri sono stati Enzo Miccio e la bella Dayane Mello a dover dire addio al talent show condotto da Milly Carlucci. Miccio non è stato però eliminato ma, non riuscendo più ad esibirsi causa di una frattura al metatarso, ha dovuto al...

Serie TV Da centroavanti a ballerini: Bobo Vieri e Marco Delvecchio sono i conduttori de I re del ballo Bobo Vieri e Marco Delvecchio poseranno le loro scarpe da calcio per indossare quelle da ballo. I due campioni dal 18 aprile saranno infatti i conduttori de I re del ballo, programma che andrà in onda ogni giovedì in prima serata su Sky Uno. La trasmissione porterà Bobo e Marco in un tuor mondiale a ritmo di valzer, bachata e m...

Serie TV Milly Carlucci, anche Maria Grazia Cucinotta nel nuovo talent show Milly Carlucci comincia una nuova avventura televisiva, dopo “Ballando con le stelle”. Si tratta del talent show “Altrimenti ci arrabbiamo”, in onda dal 6 aprile su Rai Uno in cui personaggi famosi impareranno da adolescenti a esibirsi in diverse discipline. I rapporti universali messi sul palcoscenico quelli tra nonn...

Serie TV Ballando con le stelle: Giulio Scarpati, un medico in pista Ballando con le stelle: Giulio Scarpati, un medico in pista. Questa settimana la sfida condotta da Milly Carlucci è aperta tra Christian Panucci e Paolo Rossi: il perdente sarà eliminato, e il vincitore contenderà l’esibizione con Madalina Ghenea. L’ospite di stasera è Lele Martini, alias Giulio Scarpa...

Serie TV Ballando con le stelle: galeotto per Massimiliano Rosolino e la compagna Titova Ballando con le stelle: galeotto per Massimiliano Rosolino e la compagna Titola. Il programma un po’ stantio in onda ora su Rai Uno, presenta diverse coppie che si alternano in gare di ballo poi votate dalla giuria: questa è composta da Guillermo Mariotto, Carolyn Smith, Lamberto Sposini, Fabio Canino e Ivan Zazzaroni. Se nelle scorse...