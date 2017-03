Comics Guardiani della Galassia, il film a fumetti

Comics Guardiani della Galassia Vol. 2 raggiungerà le sale cinematografiche dalla fine del prossimo mese di aprile e vedrà ancora una volta protagonisti Zoe Saldana nelle verdi vesti di Gamora, Chris Pratt sarà Star-Lord mentre Karen Gillan vestirà nuovamente i panni di Nebula. Diverse sono state nel corso degli ultimi mesi le serie comics lanciate dalla Marvel che hanno per protagonisti singoli personaggi del primo e fortunato film uscito nelle sale nel 2014.

Panini Comics pubblicherà la versione a fumetti del film Guardiani della Galassia scritto da Will Corona Pilgrim che ha partecipato alla realizzazione di Captain America Il primo Vendicatore e Iron Man 3. Mentre le illustrazioni sono state curate da Chris Allen che ha lavorato a fumetti come The Last Zombie The End o Victorian Secret: Girls of Steampunk Girls of Summer del 2012.

Il fumetto che la Panini Comics pubblicherà conterrà Marvel’s Guardians of the Galaxy vol. 2 e Prelude #1/2 ed un breve racconto prequel al secondo episodio della saga proiettata al cinema. Verranno riproposte le gesta degli sconclusionati eroi del primo ed apprezzato film. Una narrazione tratta dalla sceneggiatura originale realizzata da James Gunn (L'alba dei morti viventi 2004) e Nicole Perlman che sta lavorando alla sceneggiatura di Captain Marvel con protagonista il premio oscar Brie Larson.

Panini Comics pubblicherà la versione comics del film Marvel Guardiani della Galassia a partire dal prossimo 13 aprile 2017.

