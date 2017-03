Tomas Milian, 'Monnezza amore mio' è il libro dell'attore scomparso

Tomas Milian, l’attore scomparso a Miami all’età di 84 anni è stato raccontato in diversi libri.

“Monnezza amore mio” è stato scritto dallo stesso attore nel 2014. Descrive la città di Roma, che accoglie i nuovi arrivati ma che sa anche respingerli. Milian racconta come sia fuggito da L'Avana, passando per l'Actors Studio di New York dove si esercitava accanto a Marilyn Monroe e Marlon Brando. I cinquant'anni di carriera cinematografica sono qui raccontati partendo dall’infanzia, con il trauma di un bambino che assiste al suicidio del padre, la giovinezza da playboy nella Cuba bene, la scoperta del cinema, la fuga. Fino ad essere "uomo da marciapiede" a New York. Fino alla passione per Roma.

Tomas Milian. Il bandito, lo sbirro e Er Monnezza (2007) mostra invece i vari personaggi, dal commissario al bandito, dall'ispettore al trucido, sino a "Er Monnezza”. Non mancano immagini di manifesti cinematografici originali e rare foto.

In “Il trucido e lo sbirro” (2004) di Gordiano Lupi Nato analizza vari film giovanili, da “Notte brava” (1959) a “il Bell’Antonio” (1960), “I delfini” (1960). Del 1984 è “Delitto al Blue Gay”, è stata caratterista di “JFK”, “Amistad”, “Traffic”.

Er Monnezza è il soprannome di Sergio Marazzi: il personaggio fittizio fu creato da Dardano Sacchetti e dal regista Umberto Lenzi. Tomás Milián lo interpretò in “Il trucido e lo sbirro” (1976), “La banda del trucido” (1977), “La banda del gobbo” (1977) e “Il lupo e l’agnello” (1980).

