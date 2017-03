Atlanta Film Festival, cultura e cinema nel sud degli Stati Uniti

L’Atlanta Film Festival è il più importante della Georgia, e uno dei maggiori degli Stati Uniti. Comincia oggi e si protrae fino al 2 aprile: tra i film in concorso ci sono “Born River Bye” di Tim Hall, “The Boss Baby” di Tom McGrath, “Cherry Pop” di Assaad Yacoub, “In the Radiant City” di Rachel Lambert, “The Lost City of Z” di James Gray.

Il Festival è nato nel 1976. Mauxa ha intervistato Cameron McAllistor, direttore marketing del festival.

D. Qual è il programma di quest’anno?

Atlanta Film Festival. I film hanno temi molto diversi e rappresentano tutti i ceti sociali. Inoltre abbiamo alcune sezioni con affinità tematiche, come CineMás (dall’America Latina), Pink Peach (LGBT) e New Mavericks (con Filmmakers donne).

D. Come si è evoluto il festival nel corso degli ultimi anni?

A. F. F. Il festival è cresciuto molto recentemente. Abbiamo maturato la nostra programmazione, rafforzandola notevolmente per includere diversi soggetti e registi.

D. Ci sono film provenienti dall’Italia?

A. F. F. "La Soledad", diretto da Jorge Thielen Armand è un film del Venezuela, ma è stata finanziata in parte in Italia. Ci sono anche tre cortometraggi provenienti da Italia: ”The Sleeping Saint", diretto da Laura Samani, "Colombi", diretto da Luca Ferri e "Il Silenzio", diretto da Ali Asgari & Farnoosh Samadi.

D. Come si svolgono gli incontri con il cast dei film?

A. F. F. Incoraggiamo tutti i registi a partecipare, teniamo “Q & A” dopo ogni proiezione con attori, scrittori, registi e altri membri del cast. Ampliamo ogni anno il nostro budget per far giungere al festival il maggior numero possibile di registi.

D. Atlanta è anche un notevole polo di produzione audiovisiva.

A. F. F. Atlanta è una città ricca di cultura, con una comunità cinematografica robusta. Atlanta si classifica come il terzo più trafficato centro di produzione cinematografica negli Stati Uniti e il quinto nel mondo: così in maniera naturale ci sono molto amanti del cinema. Anche la musica è molto popolare qui, come l’arte, il teatro, la letteratura. Non secondari sono il cibo e sport. Atlanta ha una popolazione molto varia, con vari interessi: abbiamo musei e attrazioni.

D. Quindi ha un’ottima capacità turistica?

A. F. F. Sì, Giovanni. Atlanta è una bella città, con la quota di alberi pro capite maggiore rispetto a qualsiasi grande città degli Stati Uniti. L’accesso alla città è facile, ospita il più grande aeroporto del mondo, così come una comunità molto internazionale. Offriamo eccellenti attrazioni per i visitatori, insieme ad una meravigliosa cultura alimentare. Siamo conosciuti per la nostra 'ospitalità del Sud' e la natura cordiale della gente. Il Festival di Atlanta è un grande momento per le persone di visitare la città. Anche se qualsiasi periodo dell'anno è un buon momento.

© Riproduzione riservata