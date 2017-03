The Intern, recensione del primo episodio della serie tv 24/03/2017 07:00 La serie televisiva francese "The Intern" ha debuttato su FoxCrime il 23 marzo 2017. La serie televisiva "The Intern" (Titolo originale: "La Stagiaire") va in onda sul canale FoxCrime dal 23 marzo 2017. La fiction francese presenta la tipica struttura del racconto procedurale allineandosi al filone del genere poliziesco. Gli episodi sono autoconclusivi mentre la linea narrativa orizzontale è eccessivamente debole. Al centro della trama c'è un personaggio femminile, Constance Meyer (Michèle Bernier), stagista presso L'École nationale de la magistrature. La figura del giudice istruttore Frédéric Filiponi (Arié Elmaleh) svolge un ruolo di supporto alla protagonista. Il primo episodio intitolato "Legami di sangue" si apre con il ritrovamento del cadavere di una ragazza all'interno di un cassonetto della spazzatura. La scena del crimine è sottoposta alle classiche fasi di osservazione, dalla raccolta degli indizi più evidenti all'avanzamento delle prime ipotesi su quanto accaduto. La narrazione si concentra sul percorso investigativo e concede limitati dettagli inerenti la biografia personale e professionale dei due personaggi principali. I rari intervalli dedicati alla rappresentazione della loro condizione extralavorativa appaiono inadeguati allo scopo, tuttavia le sequenze che si focalizzano sulla sfera privata di Frédéric Filiponi creano situazioni ilari impiegando toni da commedia. L'episodio è dedicato totalmente al delitto indagato e mostra uno sviluppo investigativo piuttosto lineare. La trama evidenzia una differenza tra la stagista e il giudice riguardante il loro atteggiamento emotivo nei confronti delle persone coinvolte nel caso. Constance Meyer esterna una maggiore empatia rispetto all'apparente freddezza di Frédéric Filiponi. La sensibilità della protagonista emerge nel mezzo di un confronto con il padre della vittima in evidente stato di esagitazione. Constance gli trasmette la sua comprensione: "Io so quello che sta passando e stiamo facendo di tutto per trovare il colpevole". Recentemente il canale FoxCrime ha proposto un’altra serie francese di genere poliziesco, “Candice Renoir”, anch'essa connotata dalla centralità di un personaggio femminile che svolge un'attività investigativa su numerosi casi. "The Intern" è giunta alla seconda stagione, in onda sul canale France 3 dal 14 febbraio 2017. © Riproduzione riservata

