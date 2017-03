Sorelle, terza puntata: dettagli tralasciati e nuovi sospetti

Galleria fotografica

Serie TV / News Un passo dal cielo, quarta stagione: l'ultima puntata tra indagini e contrasti L'ultima puntata della quarta stagione di "Un passo dal cielo" va in onda questa sera su Rai 1 dale 21.25. La trama mostra l'andamento delle indagini della polizia e della forestale, da cui emergono nuovi dettagli sull'omicidio di Eleonora, la sorella di Zoe. Il personaggio principale Francesco Neri (Daniele Liotti) non condivide le scelte di Emma...

Serie TV / News Sorelle, 'il giallo si interseca con il melò': intervista a Elisabetta Pellini "Sorelle" torna su Rai 1 il 23 marzo 2017 con una nuova puntata. Ambientata a Matera, la serie vede protagonista Chiara (Anna Valle), la quale torna nella sua città natale a seguito della misteriosa scomparsa di sua sorella Elena (Ana Caterina Morariu). Quest'ultima si è allontanata da casa all'improvviso lasciando sua mad...

Serie TV / News The Walking Dead 7, il dilemma di Morgan nella serie tv di Robert Kirkman "The Walking Dead 7" si avvia al termine della stagione ma i colpi di scena si susseguono senza sosta: nel tredicesimo episodio abbiamo assistito alla svolta di uno dei protagonisti dello show, Morgan Jones, il primo essere umano che Rick incontra subito dopo essersi svegliato dal coma. Questo personaggio è uno dei più tormentati dell...

Serie TV / News Shades of Blue, terza stagione: proseguono le vicende della detective Harlee Santos "Shades of Blue" è stata rinnovata per una terza stagione. La serie televisiva creata da Adi Hasak segue le vicende della detective Harlee Santos, interpretata da Jennifer Lopez. La squadra di cui fa parte la protagonista è guidata dal tenente Matt Wozniak (Ray Liotta), il quale si caratterizza per un modo di agire spesso ...

Serie TV / News Amici 16, verso il serale: prima puntata il 25 marzo La sedicesima edizione del talent show "Amici" procede verso la fase serale, al via il 25 marzo 2017. Nel corso dell'ultimo appuntamento con il pomeridiano, in onda oggi su Canale 5 dalle 14.10, prendono forma in modo definitivo le due squadre, i Blu (con Elisa) e i Bianchi (con Morgan). L'ospite della puntata odierna è Michele ...

Serie TV / News Alessandra Amoroso - Vivere a colori, lo speciale dedicato alla cantautrice Il canale FoxLife propone lo speciale "Alessandra Amoroso - Vivere a colori", in onda il 22 marzo 2017. Presentato in forma di docufilm, l'evento offre un ampio racconto del "Vivere a colori tour", dai backstage ai momenti più significativi dei concerti della cantautrice in numerosi palasport. La voce narrante è della st...