Kingdom Hearts 1.5 + 2.5 HD Remix, recensione videogame per PS4

Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 Remix è il videogioco sviluppato e pubblicato da Square Enix, la raccolta definitiva di una dei videogiochi più apprezzati su PlayStation 2, con i primi due capitoli rimasterizzati ed in versione Remix. Accanto alle due esperienze originali, ben quattro spin-off arricchiscono l’offerta della Collection, per un vero e proprio percorso videoludico che ci conduce verso il prossimo, attessisismo, capitolo della saga: Kingdom Hearts 3. La chiusura della trilogia, paradossalmente, passa attraverso svariati titoli dalla nomenclatura decimale, che espandono ed esplorano nuove linee narrative e di trama, con protagonisti e personaggi differenti.

La trama di Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 Remix raccoglie sei esperienze di gioco, per una storia stratificata, piena di intrecci ed avventure parallele. La storia alla base della serie ruota attorno all’utilizzo dei Keyblade, spade a forma di chiave dotate di immensi poteri, per chi è in grado di utilizzarle e padroneggiarne l’arte di combattimento. L’eterna battaglia tra bene e male è sintetizzata nella dicotomia tra luce ed oscurità, in un mondo sul delicato ed instabile equilibrio fra pace e caos. I due capitoli principali della serie tracciano e disegnano l’universo narrativo e di gioco, reso più complesso e profondo grazie ai contenuti aggiuntivi e gli extra presenti all’interno della raccolta.

Il gameplay di Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 Remix è un perfetto connubio dei vecchi titoli e delle nuove apparizioni della saga, un titolo che appartiene al genere action ed unisce forti connotati da gioco di ruolo, tra statistiche del personaggio e delle armi. Il sistema di combattimento, precursore dei videogiochi d’azione giapponese degli ultimi anni, si mantiene ancora fresco e veloce, con scontri dinamici e divertenti. L’enorme mole di contenuti si rispecchia in decine di ore di gioco, con un’offerta assolutamente ricca e soddisfacente, nonostante alcuni squilibri dovuti alla vastità della Collection. Si passa così da capitoli perfettamente riusciti, come i primi due, ad una gestione dei boss e della telecamera a tratti difficoltosa, con alcuni difetti riscontrabili nella seconda collection, quella 2.5.

La grafica di Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 Remix è, per i fan di vecchia data, una delle note più liete dell’intero progetto, con una qualità grafica che migliora sensibilmente quanto già visto in passato. Il quadro visivo raggiunge completamente l’alta definizione, aiutato da una fluidità a 60 fotogrammi al secondo. Il risultato finale è quello di un’opera pulita e definita, senza le vecchie incertezze e scalettature dell’immagine (aliasing) che rende il titolo ancora più nitido e colorato, fiore all’occhiello di Kingdom Hearts. La fascinazione visiva viene mantenuta nel connubio tra universo Square Enix e personaggi della Disney, con simpaticissimi e piacevoli cameo da parte delle leggendarie figure apprezzate nei cartoni animati, come Topolino, Pippo, Paperino.

