IDW Publishing, Darkness Visible: il fumetto horror in cui umani e demoni convivono nel terrore reciproco

“Darkness Visible #2” esce il secondo numero della miniserie horror pubblicata da IDW Publishing. Il fumetto che ha debuttato a febbraio, conta sulla sceneggiatura di Mike Carey e Arvind Ethan David. I disegni sono a cura di Brendan Cahill, i colori di Joana Lafuente.

"Darkness Visible" presenta uno scenario horror di natura fantascientifica. Nel secolo scorso, una razza di demoni noti come Shaitan hanno aiutato il nostro pianeta a sconfiggere il seme del male che ha generato la Seconda guerra mondiale. In cambio, l'umanità ha concesso loro la convivenza sulla Terra, pur con riluttanza. Ottant'anni dopo, la co-esistenza di uomini e demoni è segnata da conflitti di natura terroristica.

Il detective Daniel Aston, incaricato di mantenere l'ordine, sarà messo a dura prova quando un demone decide di dimorare nella propria anima. Per salvare la figlia, tuttavia è pronta a tutto, persino un genocidio...

Mike Carey e Arvind Ethan David parlano del progetto in un'intervista a CBR. L'idea nasce riflettendo sulla presenza dei demoni in ogni cultura dell'umanità: le entità possono differire, ma tutti sono interressati a possedere il corpo o l'anima; anche la stessa tragedia di Faust, in particolare, affonda le sue radici in ricorrenti racconti mitologici del folklore lungo la storia.

Nel fumetto, queste creature demoniache non sono più energie che necessitano un'ospite consenziente, ma presenze reali quanto gli umani con i quali hanno stretto un patto di non belligeranza. Ma la tensione tra le due razze non è mai scemata.

Nel primo arco narrativo veniamo a conoscenza dei colleghi poliziotti di Aston, diverse figure con ruoli inattesi, mentre tra i personaggi della popolazione Shaitan sono introdotti l'ambasciatore del Regno Unito e il governatore che ha siglato il patto storico ora messo pericolosamente in discussione.

Optando per una strategia di storytelling noir, "Darkness Visible" ne adotta anche una di tipo strutturale con ogni terzo numero della serie comics incentrato sugli eventi storici in cui umani e Shaitan si sono relazionati nei secoli prima del patto.

A proposito del detective afro-britannico Aston, rivelano, è una figura chiave nella divisione anti-Shaitan della polizia londinese. Odia i demoni per ragioni che emergeranno nello sviluppo della trama, ma viene forzato ad affrontare i propri pregiudizi grazie a dinamiche estremamente violente. Ha una filosofia manichea di bene o male, l'aspetto mostruoso della razza aliena li colloca dalla parte sbagliata.

Diversità e integrazione sono le tematiche legate a una metropoli multietnica e accogliente come Londra, sottolineano gli sceneggiatori.

