Dirk Gently, Agenzia di investigazione olistica dai fumetti alla seconda stagione Tv

Dirk Gently, Agenzia di investigazione olistica è la serie televisiva creata da Max Landis che esplora casi apparentemente inspiegabili che coinvolgono aspetti ed elementi soprannaturali. Due giovani che non hanno nulla in comune si ritrovano casualmente coinvolti in qualcosa di trascendentale ed interconnesso alla realtà e tra la riluttanza dell’uno e la comica determinazione dell’altro si uniscono al fine di svelarne le cause. Nel cast della serie televisiva figurano tra gli altri Samuel Barnett (Penny Dreadful), Elijah Wood (Sin City).

Dirk Gently non è soltanto una serie tv della IDW Entertainmen. L’Editore statunitense IDW Publishing ha infatti pubblicato un’omonima serie a fumetti a partire dall’inizio dello scorso anno. Tuttavia entrambe le serie sia quella comics oltre a quella televisiva traggono origine dal romanzo omonimo pubblicato alla fine degli anni ottanta dallo scrittore Douglas Adams. In Italia il fumetto viene distribuito dalla Saldapress edizioni. Il primo numero è stato lanciato dalla fine dello scorso gennaio intitolato L’interconnessione della realtà che narra la vicenda del detective privato Dirk Gently abbandona l’Inghilterra e si trasferisce a San Diego per cominciare una nuova vita e affrontare un nuovo caso.

Dirk Gently basa l suo successo sulla apparente sconclusionata mancanza di stile dei protagonisti unendo vari generi tra cui il thriller e l’horror di fantascienza. Questo apprezzamento del pubblico ha permesso di progettare anche la seconda stagione della serie tv che vedrà il suo esordi probabilmente il prossimo autunno.

