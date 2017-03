Una nuova graphic novel, Comment aborder les filles en soirées 22/03/2017 13:00 Urban Comics pubblica un fumetto dalla narrazione intimista scritto da Neil Gaiman L’Editore francese Urban Comics pubblica un albo dalle narrazioni intimiste che elabora uno dei quesiti più comuni del genere umano, come abbordare le ragazze alla sera. Viene mostrato uno spaccato della vita serale di giovani ragazzi e ragazze che amano conoscersi e flirtare con il relativo timore del rifiuto o della presunta inadeguatezza. La trama della graphic novel "Comment aborder les filles en soirées" narra le vicende amorose di giovani amici che decidono di passare una serata in discoteca per conoscere l’anima gemella o almeno scoprire delle affinità e vivere le loro passioni. Tra chi vive la serata in modo più disinibito e disincantato e chi trova l’approccio con le ragazze più complicato per la condizionante timidezza una domanda sembra assillare il più riservato degli amici, come cominciare una conversazione? Un albo che narra le vicende di alcuni giovani studenti e delle feste che li accompagnano nelle loro serate. Un fumetto dalla grafica onirica che mostra i dubbi e le ansie della timidezza come elemento che rende distante il mondo femminile e maschile oltre al costante tentativo di avvicinamento o alla resa incondizionata. Comment aborder les filles en soirées è stato pubblicato in Francia dalla Urban Comics nel corso di questo marzo. Il comics è stato scritto da Neil Gaiman ("American Gods") ed illustrato da Gabriel Ba e Fabio Moon. © Riproduzione riservata

