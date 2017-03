Panini Comics, Star Wars 1 - Luke colpisce in ristampa: spazio e fantascienza nel fumetto bestseller 22/03/2017 10:00 "Star Wars 1 - Luke colpisce", la ristampa del primo arco narrativo della serie comics di Marvel bestseller negli Usa: l'appuntamento è per il 6 aprile. Panini Comics ristampa “Star Wars 1 - Luke colpisce” sotto l'etichetta di Star Wars Collection. L'edizione cartonata raccoglie i primi sei numeri della serie comics scritta da Jason Aaron e disegnata da John Cassaday. Dal debutto nel gennaio del 2015, il fumetto è diventato un bestseller con milioni di copie andate a ruba negli Stati Uniti: un albo da collezione per tutti i fan. La trama è ambientata tra gli accadamenti di “Star Wars: Episodio IV - Una nuova speranza” (1977) e il successivo “L'impero colpisce ancora” (1980). Luke Skywalker, insieme all'Alleanza Ribelle, ha appena inflitto una sonora sconfitta all'esercito della Morte Nera.

Tuttavia, l'Impero torna a mostrare presto la propria potenza. Quando un assalto fallisce, Han Solo e Leia sono costretti a escogitare un piano di fuga. Nel frattempo, Luke deve affrontare Darth Vader. Successivamente, lo seguiremo nel suo ritorno a Tatopine, alle prese con Boba Fett e alla ricerca del mentore Obi-Wan Kenobi.

E, ancora, Han e la Principessa Leia decidono di intraprendere una pericolosa missione senza il supporto di Luke... Insomma, la fantascienza secondo George Lucas espressa nella prima soap opera ambientata nello spazio, danno vita a un plot serrato grazie a un'escalation dell'action spettacolare. Il progetto prende piede quando Axel Alonso, direttore della Marvel, contatta Jason Aaron. Lo sceneggiatore non ci pensa due volte, lascia “Amazing X-Men” per dedicarsi a “Star Wars”. Insieme a Cassaday, comincia a ricercare materiale narrativo consultando gli archivi dello Skywalker Ranch, grandiosa tenuta che Lucas utilizza per lavorare, e consultando il team della Lucasfilm. Secondo le intenzioni dichiarate di Aaron, il fumetto è un'avventura corale dei protagonisti con una particolare attenzione al viaggio di Luke. Rispetto ai primi due film, i contributi originali apportati comprendono aspetti inediti sul passato di Han, mentre Ben Kenobi è reso protagonista grazie a flashback narrativi. Aaron ha anche ammesso che il personaggio più difficile da rendere sulla pagina comics è stato il droide con sembianza antropomorfe C-3PO, la sfida è stata quella di rendergli giustizia. Dal canto suo, Cassaday paragona il lavoro sui disegni come un'emicrania e, allo stesso tempo, un piacere assoluto. La parte più impegnativa e per certi versi anche noiosa è stata quella dello studio dei dettagli. Superata la fase iniziale di ricerca, è stato un autentico spasso, ha rivelato il fumettista. © Riproduzione riservata

Carla Paulazzo Scritto da Home





Galleria fotografica

Altri articoli Home

Comics & Games / Super Heroes Recensione Canituccia, una storia di Matilde Serao pubblicata da Orecchio Acerbo Canituccia è una piccola storia che viene pubblicata dalla casa editrice Orecchio Acerbo. Il racconto è stato scritto da una grande donna Matilde Serao, scrittrice e giornalista vissuta tra la fine del 1800 e gli inizi del ‘900. Canituccia è tratto dal libro “Piccole Anime” pubblicato nel 1883. La trama di qu...

Comics & Games Marvel Comics nuova serie a fumetti, Secret Empire ed il tradimento di Captain America Marvel Comics il prossimo aprile lancerà Secret Empire, una nuova serie alla base della quale c’è uno sconvolgente segreto. Il tradimento è l’elemento è alla base della narrazione. La trasformazione dell’eroe ed emblema del mondo Marvel che diventa il nemico dal quale difendersi. Questo almeno sembra qu...

Comics & Games Image Comics presenta Paklis: il fumetto che interroga l'apatia moderna Image Comics annuncia l'uscita di "Paklis", una serie antologica scritta e disegnata da Dustin Weaver. Saranno tre storie accomunate da un'intrigante filo rosso: cosa scegliere tra una routine gestibile e la possibilità di un salto nel buio con il rischio di affacciare un'esistenza al limite? I protagonisti delle tre storie presentate sono ...

Comics & Games Kong Skull Island, dal film alla serie comics Kong Skull Island ha ottenuto un ottimo risultato al botteghino ma oltre al cinema il gorilla gigante sarà protagonista di una nuova serie a fumetti. King Kong nell’immaginario collettivo rappresenta il gigante invincibile che può essere sconfitto soltanto dalla bellezza femminile. Nel 1933 fu l’attrice Fay Wray ad ammalia...