Festival di Cannes 2017, il pungente Cristian Mungiu è Presidente di giuria della Cinéfondation

Al Festival di Cannes 2017 presiederà la giuria della Cinéfondation e Short Film Competition il regista Cristian Mungiu.

Il Festival si svolgerà dal 17 al 28 maggio, e Mungiu seguirà il ruolo che ebbe Steven Spielberg nel 2013, nonché Abbas Kiarostami e Jane Campion.

Cristian Mungiu vinse la Palma d’Oro con il film “4 months, 3 weeks and 2 days” (2007), racconto agghiacciante di un aborto in una piccola città. Seguirono “Beyond the Hills” (2012) e “Graduation”, che ottenne il premio come migliore regia.

Dalla satira leggera sui sogni di giovani rumeni nel periodo post-comunista (“Occident", 2002), si è passati alle vicende surreali sotto il regime di Ceauşescu (“Tales from the Golden Age", 2009). Fino all’esorcismo in un contesto di fondamentalismo religioso (“Beyond the Hills”).

In “Graduation” racconta i compromessi disonesti e la corruzione nella società romena.

© Riproduzione riservata