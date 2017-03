Da Aliens: Defiance a Life - Non superare il limite: quando lo spazio si presta all'horror

"Aliens: Defiance”, la fortunata serie mensile targata Dark Horse, giunge al decimo numero dopo il debutto nell'aprile del 2016.

La trama, temporalmente collocata tra il primo (1979) e il secondo film (1986) - rispettivamente diretti da Ridley Scott e James Cameron - ha come protagonista Zula Hendricks, colonial marine assegnata alla squadra di sicurezza della Weyland-Yutani Corporation. La missione è quella di recuperare la navicella da trasporto commerciale Europa, alla deriva nello spazio.

Dopo aver raggiunto l'Europa, saliti a bordo del cargo, Zula e il team sono bersaglio di un'orda di Xenomorfi. Durante l'attacco, la tuta spaziale della donna viene danneggiata. Si risveglierà nell'infermiera con l'androide Davis One che la informa sui fatti accaduti nell'arco di un mese: mentre lei giaceva ibernata, infatti, l'equipaggio sintetico sopravvissuto ha provveduto a domare gli Xenomorfi e sterilizzato la nave.

Tuttavia, le sorprese non affatto finite e l'incarico si rivela presto in un viaggio nello spazio all'insegna dell'orrore.

La sceneggiatura di “Aliens: Defiance” è affidata a Brian Wood (“Conan the Barbarian”, “Star Wars”). I disegni del decimo numero, invece, sono a cura di Stephen Thompson, la copertina di Stephanie Hans e i colori di Dan Jackson. Complessivamente, il fumetto può contare sulla collaborazione di due acclamati fumettisti italiani, Riccardo Burchielli e Massimo Carnevale, responsabile di molte cover.

“Aliens: Defiance” ha riscosso un grande successo, amato dal pubblico, lodato dalla critica che lo ha definito un must per tutti i fan grazie al fantastico lavoro del team creativo coinvolto nel progetto.

In omaggio all'imminente uscita cinematografica di “Alien Convenant”, l'editore saldaPress annuncia una brillante iniziativa: in aprile, infatti, arriveranno in Italia tre comics di Dark Horse dedicati al franchise. Insieme allo stesso “Aliens: Defiance”, saranno disponibili “Aliens 30 Annniversario” (1988, Mark Verheiden e Mark A. Nelson), un sequel fumettistico alle vicende del film di Cameron, e “Prometheus” (leggi qui), la prima serie del ciclo “Fire & Stone”.

“Alien”, il primo film che inaugura la saga, è un cult che lega l'horror al genere fantascientifico. Eppure la storia dell'extraterrestre parassitario è un filone molto in voga e ampiamente trattato lungo gli Anni Cinquanta, al tempo della guerra fredda: gli alieni predatori funzionano, infatti, come metafora dell'invasione comunista.

Il successo del film di Ridley Scott si può probabilmente riassumere nel pitch degli sceneggiatori Dan O'Bannon e Ronald Shusett, "Lo squalo ambientato nello spazio". In definitiva, un perfetto mix di thriller, horror e sci-fi con un finale (diverso) che vede un unico trionfatore, la creatura aliena: sublimata, perfetta e indistruttibile.

Tuttavia, prima del nuovo film di Scott, c'è tempo di appassionarsi a “Life - Non superare il limite”, nelle italiane da giovedì 23 marzo. Dichiaratamente ispirato al capolavoro sci-fi di Scott che dà inizio al franchise, i trailer pubblicati (vietati ai minori) mostrano una robusta vena horror.

Sei astronauti sono impegnati a studiare campioni prelevati da Marte per cercare la presenza di forme di vita sul pianeta. Effettivamente, il team di scienziati scopre un misterioso organismo: l'incubo attende dietro all'angolo.

Daniel Espinosa dirige il cast capitanato da Ryan Reynolds, Jake Gyllenhaal e Rebecca Ferguson.

© Riproduzione riservata