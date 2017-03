Film più visti della settimana: è record d'incasso per La bella e la bestia

Il box office dei film più visti negli Stati Uniti dal 17 al 19 marzo 2017 vede al primo posto “La Bella e la bestia" (“Beauty and the Beast”): la storia di Bella e dell’amore per il principe deformato da un incantesimo incassa 170.000.000 milioni di dollari.

Al secondo posto si sposta “Kong: Skull Island” con 110.125.294 di dollari: un team di esploratori nel 1970 va in una remota isola del Pacifico, e qui scopre una creatura gigante che impera sulla popolazione. Al terzo posto c’è “Logan” (184.026.885 di dollari), con la vicenda di Laura Kinney / X-23, clone femminile di Wolverine che deve essere protetto.

Al quarto posto staziona “Get Out” (133.117.620 dollari): il giovane afro-americano Chris visita la tenuta di famiglia della ragazza bianca Rose e scopre un mistero dietro la vita apparentemente pacifica. Al quinto posto c’è “The Shack” (42,614,630 dollari), vicenda di Mackenzie Phillips che dopo aver perso una delle figlie in un incidente riceve un telegramma firmato dal misterioso “Papa”, che si delinea come Dio (leggi l’intervista all’autore del libro).

© Riproduzione riservata