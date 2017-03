Sorelle, 'il giallo si interseca con il melò': intervista a Elisabetta Pellini 21/03/2017 07:00 La fiction "Sorelle" ha debuttato su Rai 1 il 9 marzo 2017. Mauxa ha intervistato l'attrice Elisabetta Pellini, interprete del personaggio di Barbara. "Sorelle" torna su Rai 1 il 23 marzo 2017 con una nuova puntata. Ambientata a Matera, la serie vede protagonista Chiara (Anna Valle), la quale torna nella sua città natale a seguito della misteriosa scomparsa di sua sorella Elena (Ana Caterina Morariu). Quest'ultima si è allontanata da casa all'improvviso lasciando sua madre Antonia (Loretta Goggi) e i suoi tre figli in uno stato di preoccupazione. Abbiamo intervistato l'attrice Elisabetta Pellini, interprete del personaggio di Barbara. D: Com'è stato lavorare insieme alla regista Cinzia TH Torrini? R: È una regista con cui volevo lavorare da molto tempo perchè ci siamo sfiorate su Elisa di Rivombrosa, io ho fatto la seconda serie però nelle puntate che erano dirette da un altro regista, Stefano Alleva, quindi mi era rimasta l’idea di voler lavorare con lei, perché ha una sensibilità, un approccio alla regia e con gli attori che è veramente interessante. Non lascia nulla al caso è molto precisa e molto attenta a qualunque cosa quasi a livello maniacale, nel senso positivo del termine, quindi un attore si sente a suo agio e si sente anche sicuro a lavorare con lei. D: Cosa caratterizza il tuo personaggio? R: Io interpreto Barbara, la fidanzata di Roberto (Giorgio Marchesi) che non è ben vista dai figli di lui. È un personaggio molto misterioso che viene diluito nelle puntate però sarà fondamentale per capire meglio il giallo. Sorelle è una fiction dove il giallo si interseca nel melò, nella storia sentimentale, Barbara sa quello che è realmente successo e si troverà a un bivio tra la verità e l’amore. La sua deposizione in tribunale sarà poi fondamentale per capire meglio tutto l’evolversi del giallo. D: Avevi già lavorato con gli sceneggiatori della serie, Ivan Cotroneo e Monica Rametta? R: Stimo tantissimo entrambi. Io avevo già lavorato con Ivan come regista, mi ha seguita in Colpi di cuore, sono degli inserti in Sirene, una nuova fiction Rai che uscirà prossimamente. D: In passato hai dato forma a personaggi femminili inqueiti, simili a delle ‘dark lady’. Questo nuovo personaggio presenta tratti simili a queste tue precedenti interpretazioni oppure se ne distacca? R: Secondo me se ne distacca. Sicuramente è una donna che ama, pensa di essere corrisposta ma alla fine capisce che non è così, anzi è usata. Però è un personaggio positivo, è una donna coraggiosa. © Riproduzione riservata

Luigi Spezzi Scritto da Home





Galleria fotografica

Altri articoli Home

Serie TV / News Shades of Blue, terza stagione: proseguono le vicende della detective Harlee Santos "Shades of Blue" è stata rinnovata per una terza stagione. La serie televisiva creata da Adi Hasak segue le vicende della detective Harlee Santos, interpretata da Jennifer Lopez. La squadra di cui fa parte la protagonista è guidata dal tenente Matt Wozniak (Ray Liotta), il quale si caratterizza per un modo di agire spesso ...

Serie TV / News Amici 16, verso il serale: prima puntata il 25 marzo La sedicesima edizione del talent show "Amici" procede verso la fase serale, al via il 25 marzo 2017. Nel corso dell'ultimo appuntamento con il pomeridiano, in onda oggi su Canale 5 dalle 14.10, prendono forma in modo definitivo le due squadre, i Blu (con Elisa) e i Bianchi (con Morgan). L'ospite della puntata odierna è Michele ...

Serie TV / News Alessandra Amoroso - Vivere a colori, lo speciale dedicato alla cantautrice Il canale FoxLife propone lo speciale "Alessandra Amoroso - Vivere a colori", in onda il 22 marzo 2017. Presentato in forma di docufilm, l'evento offre un ampio racconto del "Vivere a colori tour", dai backstage ai momenti più significativi dei concerti della cantautrice in numerosi palasport. La voce narrante è della st...

Serie TV / News Standing Ovation, Patty Pravo tra gli ospiti della finale del programma La puntata finale di "Standing Ovation" va in onda questa sera su Rai 1 dalle 21.25. Lo show televisivo condotto da Antonella Clerici ha proposto una gara canora di alcuni ragazzi dagli 8 ai 17 anni in coppia con i loro genitori. Nel corso della puntata conclusiva verrà decretata la coppia vincitrice del programma, le varie...

Serie TV / News Legion, seconda stagione: la serie tornerà nel 2018 con nuovi episodi La serie televisiva "Legion" tornerà nel 2018 con la seconda stagione. Legion - Leggi la recensione del primo episodio La trama è basata sulle vicende di David Haller, personaggio dei fumetti Marvel Comics creato da Chris Claremont e Bill Sienkiewicz. "La prima stagione è stata un enorme successo. Non solo una serie tv...

Serie TV / News This Is Us, in "Moonshadow" il furioso litigio fra Jack e Rebecca "This Is Us" è giunto alla fine della prima stagione con una puntata priva di particolari colpi di scena, omicidi efferati o "cliffhanger" che tengano tutti col fiato in sospeso per i prossimi mesi, sebbene nella penultima puntata la morte di William deve aver bagnato più di un fazzoletto. L'episodio conclusivo dal titolo "Moonshadow"...

Serie TV / News Le Olimpiadi della Tivù - Speciale Uomini e donne: alcune immagini dei protagonisti L'evento televisivo "Le Olimpiadi della Tivù - Speciale Uomini e donne" va in onda su Canale 5 il 18 marzo 2017. I protagonisti del noto talk show condotto da Maria De Filippi formano due squadre, "Trono Senior" e "Trono Giovane", e sono chiamati a sfidarsi su varie discipline. Sfoglia la gallery I tronisti e i corteggiato...