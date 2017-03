Marvel Comics Deadpool 2, il sequel si arricchisce di un nuovo personaggio a fumetti 20/03/2017 13:36 Deadpool 2 vedrà l'attrice Zazie Beetz nei panni di un membro della X-Force Deadpool 2, sequel dell’esordio cinematografico del personaggio Marvel Comics che ha ottenuto un ottimo successo al botteghino statunitense, si sta componendo di maggiori dettagli che andranno a formare la nuova narrazione. Protagonista nei panni del particolare eroe dei fumetti, creato negli anni novanta da Rob Liefeld e Fabian Nicieza, sarà ancora una volta Ryan Reynolds (Green Lantern), per la regia di David Leitch. Annunciata nelle scorse settimane anche la presenza di un nuovo personaggio nel prossimo film Marvel Comics atteso nelle sale cinematografiche nel corso del 2018. L’attrice Zazie Beetz che nel corso del 2016 è stata protagonista della serie televisiva Atlanta è entrata a far parte del cast nel ruolo di Domino. Un personaggio complementare a Deadpool ed apparso, nella storia dei fumetti Marvel, per la prima volta nella serie comics X-Force a partire del 1992, oltre ad essere membro degli X-Men. Zazie Beetz nei panni di Domino farà probabilmente la sua comparsa al cinema, sebbene tale notizia non è stata ancora confermata ufficialmente, anche nel film X-Force al fianco di Ryan Reynolds. © Riproduzione riservata

