The Unsound per BOOM! Studios, il nuovo fumetto horror di Cullen Bunn

BOOM! Studios annuncia l'uscita di una nuova serie originale che debutterà a giugno. Si tratta di “The Unsound” scritta dallo specialista del brivido Cullen Bunn (“Deadpool”, “The Sixth Gun”, “Uncanny X-Men”, “Helheim”, “Monsters Unleashed“) e disegnata da Jack T. Cole.

La trama vede come protagonista la giovane Ashli, catapultata al centro delle dinamiche di una cospirazione misteriosa, dietro cui si nasconde un insospettabile mondo parallelo: una realtà terrificante, al cui cospetto i peggiori incubi si tramutano in fiabe per bambini.

“The Unsound” esordisce con Ashli al suo primo giorno di lavoro come infermiera dell'ospedale psichiatrico di Saint Cascia. La situazione precipita, improvvisamente, con una sanguignaria protesta che la costringe a rifugiarsi nello scantinato dell'edificio, un luogo infernale popolato da creature mostruose. Sono il frutto di una storia segreta lungo pratiche di magia nera e scellerati esperimenti scientifici, quale mente può aver partorito un simile scenario dell'orrore? È la realtà ingannevole? L'idea di sanità mentale, un miraggio?

Bunn, la cui graphic novel “The Empty Man” (targata BOOM! Studios e realizzata insieme a Vanesa Del Rey) sta per diventare un film per il grande schermo grazie all'interessamento di 20th Cenutry Fox, descrive questo suo nuovo progetto come una storia surreale, ricca di particolari agghiaccianti. “The Unsound”, aggiunge, promette un'esperienza di lettura inquietante perché scava nelle viscere di concettualità come la realtà, la percezione di essa e la follia: “Un territorio che mi ha attratto frequentemente; per molti aspetti, questa serie può essere considerata sorella di “The Empty Man”. Anche se, qui, esploriamo un nuovo paesaggio e sviluppiamo un nuovo aspetto della mitologia horror”.

Cole, che ha realizzato i disegni del fumetto, esprime l'ammirazione per il genio creativo di genuino stampo horror del collega Bunn. Collaborare con lui, puntualizza, significa beneficiare di tante esaltanti opportunità e indagare visivamente il genere.

Anche Eric Harburn, Editor di BOOM! Studios, è soddisfatto della serie comics in arrivo. Dopo la significativa collaborazione con Cullen in “The Empty Man”, non ci ha pensato due volte nell'affiancarlo in “The Unsound”, definito come un racconto, ambientato in un istituto psichiatrico, tanto celebrale quanto disturbante. Un'ottima vetrina per mostrare il talento dell'emergente Jack T. Cole.

