Riverdale, 'Archie è un ragazzo di buon cuore': intervista all'attrice Nathalie Boltt

La serie televisiva "Riverdale" ha debuttato sul network statunitense The CW il 26 gennaio 2017, dal giorno successivo è disponibile sulla piattaforma streaming Netflix.

Abbiamo intervistato l'attrice Nathalie Boltt, interprete del personaggio di Penelope Blossom.

D: Hai letto la serie a fumetti pubblicata da Archie Comics su cui è basata la fiction?

R: Sì, crescendo a Johannesburg, in Sudafrica, sono stata una grande fan di Archie Comics, solitamente utilizzavo la mia paghetta settimanale per andare al negozio locale a comprare le gomme e un fumetto. Simpatizzavo in particolare per il Team Betty.

D: Molte serie sono state ispirate da fumetti, cosa ne pensi di questo aspetto del mercato televisivo?

R: Credo che mentre per l'industria del cinema questo abbia avuto un effetto piuttosto negativo, con tanti franchise supereroistici che sono risultati noiosi per il pubblico e non hanno concesso molto spazio a personaggi femminili e alle attrici, l'industria televisiva ha ripreso alcuni personaggi per creare ruoli femminili affascinanti. Mi sembra che Riverdale riprenda il fumetto in maniera femminista, nel senso che molte delle storie vedono in primo piano le donne. Betty, Veronica, Cheryl, Josie, Alice, Hermione e Penelope hanno storie complesse e personalità che trasportano il fumetto a un livello superiore - nel nuovo millennio.

D: "Riverdale "racconta una storia di adolescenza, che tipo di ragazzo è Archie Andrews?

R: Archie è un ragazzo di buon cuore. Il suo fascino deriva dal fatto che lui sembra essere consapevole della sua dolcezza e del suo talento. ovvero ciò per cui le donne/ragazze cadono ai suoi piedi. KJ Apa, che interpreta Archie, è molto simile al personaggio e spero che la notorietà che ormai lo circonda gli permetta di conservare almeno una parte di quella deliziosa ingenuità.

Leggi anche - Riverdale, una serie tv sulla vivacità adolescenziale

D: Interpreti Penelope Blossom, madre di Cheryl e Jason. Che tipo di donna è?

R: Penelope è una persona complessa. Molto fedele al marito, ma il loro matrimonio è freddo, basato sul potere e sullo status sociale. Si arriva a capire come è stata influenzata da personaggi oscuri che sono sfuggiti al suo controllo. Verrà fuori la sua vulnerabilità, la domanda è se lei potrà controllarla o meno.

D: Il tuo personaggio tornerà nella seconda stagione?

R: Spero proprio di sì. Abbiamo appena saputo che Riverdale è stato rinnovata per una seconda stagione, così i fantastici autori lavoreranno da ora sulle storylines.

D: Nel 2017 sei anche in "800 Words", di cosa si tratta?

R: 800 Words è una dramedy - il tipo di umorismo per cui l'Australia e la Nuova Zelanda sono famose - bizzarro e pungente. Interpreto Rae, una donna con un sacco di soldi, influente e molto cattiva. Spero si potrà vedere anche in Italia. Guardate anche 24 Hours To Live, un film che ho girato insieme a Ethan Hawke - che esce alla fine di quest'anno.

© Riproduzione riservata