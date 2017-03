Halloween, John Carpenter sarà produttore esecutivo e co-sceneggiatore del remake

Qualche settimana fa il leggendario regista del primo “Halloween”, John Carpenter, ha annunciato i componenti principali della squadra che si occuperà del reboot della saga da lui stesso fondata nel 1978. David Gordon Green sarà in cabina di regia, mentre Danny McBride (famoso per le due serie tv comedy fatte per HBO, “Eastbound & Down” e “Vice Principals”) firmerà la sceneggiatura. La data di uscita è stata fissata per il 19 ottobre 2018.

John Carpenter parteciperà al nuovo “Halloween” in qualità di co-sceneggiatore, produttore esecutivo e consulente creativo. Il film verrà co-finanziato dalla Blumhouse (casa di produzione che si è fatta un nome nell’horror e nel thriller grazie a titoli come “Paranormal Activity”, “Insidious” e “La notte del giudizio”) e dalla Miramax, mentre Green e McBride saranno produttori esecutivi tramite la Rough House Pictures.

È stato lo stesso Carpenter ad annunciare il nuovo Halloween sulla sua pagina Facebook. “Dite che volete una rivoluzione? Volete dare una scossa e riportare in vita Halloween e renderlo di nuovo fico? Beh, anch’io”, ha scritto il regista in un post. Ha poi annunciato i nomi di Green e McBride, e confermato di aver dato il suo assenso definitivo al produttore Jason Blum. Carpenter ha dichiarato che questo decimo capitolo della saga sarà il più spaventoso di tutti, e che potrebbe anche comporre lui stesso la colonna sonora (cosa che aveva già fatto per i primi tre film).

David Gordon Green è un regista estremamente versatile, come dimostra la sua filmografia. Nel corso della sua carriera è passato dal dramma (“George Washington”, “Snow Angels”, “All the real girls”) al thriller (“Undertow”) alla commedia (“Strafumati”, “Sua Maestà”). Ha già collaborato con Danny McBride in occasione di “Eastbound & Down” e di “Sua Maestà”.

La saga di Michael Myers nasce nel 1978 con “Halloween – La notte delle streghe”, una pellicola indipendente di cui John Carpenter ha curato la regia, la sceneggiatura (scritta insieme a Debra Hill, qui anche produttrice) e le musiche. Il film è stato prodotto con un budget di 300.000 dollari: negli Stati Uniti ha incassato 47 milioni, più altri 23 nel resto del mondo, diventando così uno dei film indipendenti di successo di tutti i tempi (tenendo conto dell’inflazione, oggi quei 70 milioni sarebbero 267).

Oggi il primo “Halloween” è considerato una pietra miliare non solo del genere horror, ma del cinema tutto. Molte delle soluzioni ideate da Carpenter (il quale a sua volta si era ispirato fortemente ad autori come Alfred Hitchcock e Brian De Palma) per girare le scene di tensione sono state riprese e copiate da generazioni di registi, e in generale molti elementi del film sono diventati, con il tempo e con l’imitazione, veri e propri stereotipi del genere “slasher”. La colonna sonora viene ritenuta un altro elemento determinante per il successo del film: si tratta di musiche fortemente minimaliste, e al tempo stesso incredibilmente evocative (“Halloween” è stato anche il primo film horror ad assegnare un tema musicale al suo serial killer).

“Halloween” ha avuto sette sequel e un remake del 2007 diretto da Rob Zombie, remake che nel 2009 ha avuto a sua volta un seguito, sempre diretto da Rob Zombie.

