Recensione La Leggenda delle Nubi Scarlatte, la magica graphic novel di Saverio Tenuta

La Leggenda delle Nubi Scarlatte è la graphic novel scritta, disegnata e colorata dal grande artista internazionale Saverio Tenuta. In questo mese di marzo la casa editrice Magic Press ha deciso di pubblicare la versione integrale della storia, un’opera bellissima che si compone di 208 pagine. In questa graphic novel troviamo magia, amore e combattimenti all’ultimo sangue, ma soprattutto un racconto incredibilmente affascinante.

La trama racconta la storia di una ragazza, Meiki, perseguitata dalla Shogun Fujiwara Ryin, e del misterioso samurai Raido. Raido ha perso la memoria, ma molto presto scoprirà che il suo destino sarà legato a Meiki molto più di quanto potesse immaginare. La giovane Meiki è una marionettista di bunraku, vive tra i dissidenti della Shogun e da loro viene protetta, non ha mai conosciuto sua madre e fin da piccola è dovuta sempre scappare e nascondersi. Quando incontra Raido si innamora subito di lui, e sente dentro di lei che tra di loro c’è un legame molto forte.

Nella graphic novel, “La Legenda delle Nubi Scarlatte”, troviamo una storia appassionante dalla prima all’ultima pagina, in un Giappone antico dove gli Shogun comandavano sulla brava gente e dove la nobile arte dei samurai era ancora viva e con un significato davvero profondo. In questa cornice scopriamo la storia di una ragazza semplice che cerca di sopravvivere alle persecuzioni della malvagia Fujiwara Ryin che vuole ucciderla. La sua vita presto si intreccerà con Raido, un uomo dallo spirito combattivo e dai forti valori del vero samurai, i suoi ricordi sono confusi ma il suo spirito lo porta a salvare Meiki, sente che le loro vite sono legate ma ancora non riesce a capire il perché.

La storia di Raido è molto forte nel racconto, qui troviamo oltre che un uomo impavido, un samurai che esprime fino in fondo i valori del suo ruolo. Non ha ricordi del suo passato da bambino, ma segue il suo maestro in ogni combattimento, fino alla battaglia che segnerà per sempre la sua vita, quella contro il Wunjo nel cuore della foresta di ghiaccio. Dovrà combattere contro il lupo nero il più grande e forte della sua specie. Con lui ci saranno sempre le sue spade, le Nubi Scarlatte, le potenti lame che lo accompagnano fin da bambino. Quando Raido si trova di fronte al grande lupo nero, qualcosa dentro di lui riaffiora in superficie, un ricordo che li lega: “un piccolo ricordo congiunto. Nella sua espressione avverto qualcosa di familiare, e mi perdo nel suo sguardo. Il mio mondo crolla qualcosa in me si spezza, in un unico ricordo ha disperso il mio spirito…alzo la testa guardando il Wunjo in tutta la sua fierezza e compassione, lui ha già vinto ma non è più possibile tornare indietro”.

Tra le pagine di questo albo troviamo oltre che una storia fantastica dei disegni davvero bellissimi. La magia che viene riportata in ogni tavola è così sorprendente che lascia un segno nella mente. Le pagine che riportano i combattimenti sono piene di grinta e di forza, quasi che le scene sembrano uscire fuori dalla carta. Così come la bellezza dei paesaggi, specialmente la vista della città dall’alto, piena di neve, una tavola davvero unica. I colori sono il tocco finale di una graphic novel da leggere e da rileggere in ogni momento.

© Riproduzione riservata