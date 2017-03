Marvel Comics nuova serie a fumetti, Secret Empire ed il tradimento di Captain America 17/03/2017 13:00 Secret Empire la nuova serie Marvel che affronta lo sconvolgente segreto di Steve Rogers Marvel Comics il prossimo aprile lancerà Secret Empire, una nuova serie alla base della quale c’è uno sconvolgente segreto. Il tradimento è l’elemento è alla base della narrazione. La trasformazione dell’eroe ed emblema del mondo Marvel che diventa il nemico dal quale difendersi. Questo almeno sembra quello che gli autori della serie Secret Empire hanno proposto per il primo ed atteso episodio di questo nuovo avvio. La trama di Secret Empire n.0 vede gli eroi della Marvel fare i conti con una minaccia interna. Captain America, l’eroe senza macchia sembra essere stato affascinato dai propositi e dalla causa perseguita dall’Hydra. Una trasformazione che lo porta ad essere un nazista e che mette in difficoltà oltre agli amici un intero Mondo. I vendicatori si ritrovano a dover affrontare il tradimento del loro faro, i loro segreti messi a nudo e la loro fedeltà messa alla prova. In questa nuova serie dove tradimento e regimi totalitari fanno da sfondo, molti eroi si dovranno schierare. Alcuni di essi sono pronti ad opporsi a Captain America ed al regime che è riuscito a costituire Steve Rogers ma occorrono nuove alleanze. Nuovi eroi che dovranno tentare di cambiare la sorte del Mondo. Nel corso della serie verranno coinvolti molti personaggi Marvel tra i più importanti come Black Widow che tenta di reclutare eroi in erba meno legati a Captain America e per questo con minori difficoltà nell’affrontarlo e sconfiggerlo. Emma Frost e Mockingbird che perseguono nuove alleanze in un universo che sembra ormai completamente rovesciato. Secret Empire n.0 è stato scritto da Nick Spencer (Captain America: Sam Wilson e Civil War 2), mentre le illustrazioni sono state curate Daniel Acuna (Jessica Jones: Avenger) e Mark Brooks (Star Wars: Han Solo). © Riproduzione riservata

Cristiano Capotosti Scritto da Home

Galleria fotografica

Altri articoli Home

Comics & Games American Gods Shadows, nuova serie comics targata Dark Horse American Gods Shadows non sarà solo un fumetto edito dalla Dark Horse Comics e tratto dall’omonimo romanzo scritto da Neil Gaiman, tradotto in lingua italiana da Katia Bagnoli. Nel 2017 verrà lanciata l’omonima serie televisiva con protagonisti, tra gli altri, Emily Browning (la Babydoll di Sucker Punch), Ricky Whittle (in...

Comics & Games Marvel Comics nuova serie a fumetti: Kingpin Marvel comics lancia una nuova serie a fumetti nella quale il protagonista principale diventa uno dei più temibili villain principalmente contrapposti a Daredevil. Un personaggio in cerca di redenzione almeno agli occhi della gente che è stata vittima della sua efferatezza. Il personaggio comics di Wilson Fisk denominato The Kingpin &...

Comics & Games IDW Publishing e Hasbro annunciano Clue, nuova miniserie comics: il delitto è servito IDW Publishing e Hasbro annunciano una nuova collaborazione: parliamo di “Clue”, miniserie fumettistica di cinque numeri ispirato all'omonimo classico gioco di società.In uscita a giugno, il fumetto è scritto da Paul Allor (“I Guardiani della Galassia”, “G.I. JOE”) e disegnato da Nelson Dánie...

Comics & Games Marvel Comics, Cate Blanchet: più cattiva che mai in Thor Ragnarök Thor Ragnarök si appresta ad essere considerato uno dei film maggiormente attesi dell’universo Marvel Comics e dai fan dei fumetti. Questo non solo per la parata di stelle che formano l’eccezionale cast ma anche per la presenza, nella narrazione, di un super cattivo femminile che per la prima volta veste il ruolo dell’antagon...