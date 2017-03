Image Comics presenta Paklis: il fumetto che interroga l'apatia moderna

Image Comics annuncia l'uscita di "Paklis", una serie antologica scritta e disegnata da Dustin Weaver. Saranno tre storie accomunate da un'intrigante filo rosso: cosa scegliere tra una routine gestibile e la possibilità di un salto nel buio con il rischio di affacciare un'esistenza al limite?

I protagonisti delle tre storie presentate sono chiamati a trovare se stessi confrontandosi con il lato oscuro delle proprie nature che si tramutano in domande esistenziali.

Dustin Weaver, talentuoso artista di punta della casa editrice statunitense, parla della genesi di Paklis: fumetto influenzato da una certa letteratura che va da Kafka a Miyazaki, poi contaminata da opere come “The Twilight Zone”, “Aeon Flux” e i fumetti di Moebius e Otomo.

La trama si divide, come anticipato in tre cicli di storie legate tra di loro. In “Mushroom Bodies”, Greg lotta contro la conoscenza di ciò che è reale e le paure irrazionali grazie all'interessamento al mondo degli insetti.

“SAGITTARIUS A*” ha come protagonista Linus Rad, eroe di guerra in missione verso il centro della galassia per scoprire le circostanze misteriose, avvenute durante un esperimento scientifico segreto, in cui è morto il padre.

Infine, “Amnia Cycle” vede Tara, giovanissima pilota di Jet-Wing, in missione per salvare la vita ad Amnia, alieno senza memoria eccetto il ricordo di dover impedire un disastro di proporzioni catastrofiche. Ma l'extraterrestre, improvvisamente, scompare...

Image Comics nasce nel 1992 grazie all'intraprendenza imprenditoriale di sette, acclamati, fumettisti di Marvel Comics. Da allora, la casa editrice è entrata nella lista della top five delle leader del settore.

Attualmente, sono cinque i soci in affari: Robert Kirkman, Erik Larsen, Todd McFarlane, Marc Silvestri e Jim Valentino.

Fiore all'occhiello di Image Comics, naturalmente, è la trasposizione televisiva di “The Walking Dead”, successo planetario senza precedenti, a cui sono seguiti altri titoli fortunati tradotti in altrettanti format televisivi.

Image Comics oggi collabora attivamente con DC Comics e Marvel.

