Aeffetto Domino, il film indipendente di Fabio Massa sul legame con l'Africa

Aeffetto Domino è il film che esce oggi nelle sale: diretto da Fabio Massa e interpretato dallo stesso Massa, Ivan Bacchi, Mohamed Zouaoui, Pietro De Silva racconta la vicenda di Lorenzo, trentenne che realizza il sogno di andare in Africa ad insegnare grazie ad un'associazione no profit italiana. Qui c’è Kalid, un giovane africano che ben presto gli trasmette il suo amore per il “continente nero”. Una notizia inerente la sua salute porta ad un effetto domino sulla sua vita e quella delle persone vicine.

“L'idea di ‘Aeffetto domino’ nasce da un mio viaggio in Africa - racconta il regista a Mauxa. Mi innamorati a prima vista di un bambino, soprannominato il bambino del deserto: un ragazzetto con gli occhi vispi, furbi, capelli ricci, purtroppo, completamente sordo! Viveva nel deserto esattamente in una tribù un po’ distante dal cuore di Marsa Alam".

Il bambino guidava la tribù nel deserto quando decidevano di spostarsi: “Da qui è nato lo spunto di una storia che fosse legata all’Africa”.

Fabio Massa racconta come è avvenuta la direzione degli attori: “Ho avuto il piacere di dirigere e recitare con attori di qualità del panorama italiano: Pietro De Silva (‘La vita è bella’, ‘Non ti muovere’) Ivan Bacchi (‘La finestra di fronte’, ‘Tre metri sopra al cielo’) Cristina Donadio, Mohamed Zouaoui (Globe d’oro con il film “I fiori di kirkuk”). Martina Liberti e Salvatore Cantalupo. Essendo in primis attore allora amo parlare molto con gli attori, gli spiego il mio punto di vista ed ascolto molto il loro. Cerco già in fase di scrittura di cucire il vestito giusto per loro. Ma sono convinto di una cosa: a volte oltre alla tecnica, conviene almeno in un take lasciarsi andare, e attendere il momento magico”.

La produzione e distribuzione di un film indipendente è ardua in Italia, con uscite che si conceranno in pochi mesi. “Realizzarlo è solo una battaglia (che ho vinto con la mia Goccia Film e con la coproduzione di Pragma) - incita Massa - perché la distribuzione è il vero punto interrogativo. Un macigno che pesa nel cuore e sulla testa di un autore. Fare il film e poi tenerlo in un cassetto che senso ha? E quindi sono stato molto tempo per costruire il giusto spazio da dedicare al mio film. Finalmente da oggi saremo in sala grazie ad Ismaele film che ha creduto nel progetto. Sono molto contento, emozionato e non vedo l'ora di "scontrarmi" con il pubblico in sala”.

