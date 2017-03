Serie tv più viste negli USA: 'This Is Us' raggiunge il terzo posto

"NCIS" si riprende la prima posizione della classifica settimanale delle serie televisive più viste negli Stati Uniti. Il diciassettesimo episodio della quattordicesima stagione, intitolato "What Lies Above" e diretto da Leslie Libman, ha registrato 14.17 milioni di spettatori.

Torna al secondo posto la sitcom "The Big Bang Theory". Il diciottesimo episodio della decima stagione, intitolato "The Escape Hatch Identification" e diretto da Mark Cendrowski, è stato seguito da 13.08 milioni di spettatori.

"This Is Us" si piazza al terzo posto. Il diciassettesimo episodio della prima stagione, intitolato "What Now?" e diretto da Wendey Stanzler, è stato visto da 11.15 milioni di spettatori. In Italia la dramedy va in onda su Fox dal 27 febbraio 2017.

