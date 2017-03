This Is Us, in "Moonshadow" il furioso litigio fra Jack e Rebecca

"This Is Us" è giunto alla fine della prima stagione con una puntata priva di particolari colpi di scena, omicidi efferati o "cliffhanger" che tengano tutti col fiato in sospeso per i prossimi mesi, sebbene nella penultima puntata la morte di William deve aver bagnato più di un fazzoletto. L'episodio conclusivo dal titolo "Moonshadow" si sofferma su due momenti antitetici del matrimonio di Jack e Rebecca: l'incontro iniziale subito dopo il ritorno di lui dal Vietnam e il litigio furioso ad un concerto di Rebecca a seguito del quale Jack, cacciato temporaneamente di casa, le dice che la loro storia d'amore è appena cominciata. Lei teme che i piccoli possano essere traumatizzati da ciò ma Jack la rassicura rispondendo che i loro figli prenderenno decisioni a volte buone e a volte pessime e, sporadicamente, faranno qualcosa che andrà oltre la loro immaginazione.

Nel flashforward vediamo invece Kate annunciare a Toby la sua aspirazione a diventare una cantante mentre Kevin è volato a Los Angeles per girare un film con Ron Howard. Nel frattempo Randall, dopo aver dato l'ultimo saluto al suo padre naturale William, riacquista un po' di serenità. Lo vediamo aggiungere delle foto con William alll'album di famiglia e ripercorrere tutta la sua esistenza con i genitori adottivi, prima di rivelare a sua moglie l'intenzione di adottare un bambino.

L'arco narrativo di "This Is Us" si svolge infatti su due binari paralleli: uno ripercorre la relazione fra i due giovani sposi Jack e Rebecca che nel 1980 hanno tre gemelli, uno dei quali non sopravvive al parto. I due decidono così di adottare un neonato afroamericano abbandonato. L'altro filone si sposta circa 35 anni nel futuro per seguire la vita dei tre fratelli: la star televisiva Kevin, la sorella Kate ossessionata dal peso e il fratello adottivo Randall, alla ricerca del padre naturale.

Il creatore della serie tv, Dan Fogelman, ha dichiarato ad Entertainment Weekly che aveva pianificato fin dall'inizio gli ultimi tre episodi della prima stagione focalizzandosi rispettivamente sul viaggio di Randall e William, sulle conseguenze di quell'evento e infine sul matrimonio di Jack e Rebecca, affrontandolo nel modo più realistico possibile e lasciando i dettagli della morte di Jack per la prossima stagione. A precisa domanda se il furioso litigio segnerà la fine del rapporto fra i due innamorati, Fogelman ha risposto che la storia d'amore di Jack e Rebecca copre un arco di vari anni e, pertanto, un semplice alterco per quanto aspro non sarà sufficiente a cancellarla.

