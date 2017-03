Kong Skull Island, dal film alla serie comics 16/03/2017 13:00 Kong Skull Island è stato recentemente proiettato al cinema ma il gorilla gigante è anche protagonista in una nuova serie comics Dark Horse e Legendary Comics Kong Skull Island ha ottenuto un ottimo risultato al botteghino ma oltre al cinema il gorilla gigante sarà protagonista di una nuova serie a fumetti. King Kong nell’immaginario collettivo rappresenta il gigante invincibile che può essere sconfitto soltanto dalla bellezza femminile. Nel 1933 fu l’attrice Fay Wray ad ammaliare il gigantesco gorilla. Mentre nel 1976 la sensualità di Jessica Lange contribuì a sconfiggere la minacciosa creatura. Nel 2005 a Kong fu fatale la bellezza di Naomi Watts. Un equazione vincente che continua ad appassionare sia gli amanti del cinema che dei fumetti. Il nuovo film, Kong Skull Island, narra le vicende di un gruppo di scienziati intenti ad esplorare una misteriosa isola e si ritrovano proiettati in un contesto primordiale e pericoloso dove Kong è il re indiscusso. Tra i protagonisti, nel ruolo del fatale punto debole del gorilla, Brie Larson, premio Oscar 2016 per Room e prossimo Captain Marvel nell’omonimo film Marvel Comics. Legendary Comics ha annunciato che darà avvio ad una nuova serie di fumetti con protagonista King Kong. La nuova serie Skull Island: The Birth of Kong sarà una miniserie comics che narrerà le origini del gorilla. Scritta da Arvid Nelson, verrà pubblicata dal prossimo aprile 2017. Quella della Legendary Comics non sarà l’unica serie a fumetti che ha per protagonista Kong. Intatti anche la Dark Horse ha una propria serie Kong di Skull Island basata sul romanzo dio Joe DeVito, scritta da James Asmus e illustrato da Carlos Magnoche, narra il prequel del film King Gong del 1933. La serie a fumetti targata Dark Horse a differenza di quella della Legendary non si basa e non ha alcuna relazione con l’ultimo film su Kong che da qualche giorno viene proiettato in sala. © Riproduzione riservata

