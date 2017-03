Il diritto di contare, il libro da cui è tratto il film con Octavia Spencer

Il diritto di contare è il libro da cui è tratto l’omonimo film nelle sale con Octavia Spencer, Janelle Monáe e Kevin Costner (leggi la recensione del film). Scritto da Margot Lee Shetterly nel 2016, è uscito in una nuova edizione.

Il libro analizza la vicenda delle donne afroamericane che nel periodo della guerra fredda, tra razzismo e sessismo.

Dorothy Vaughan, Mary Jackson, Katherine Johnson e Christine Darden negli anni Quaranta con matite, regolo e addizionatrice elaborarono calcoli matematici che permisero ai razzi delle navicelle spaziali di seguire delle propulsioni precise così da poter decollare.

Le quattro donne inizialmente insegnavano matematica nelle scuole pubbliche "per neri”, nel Sud degli Stati Uniti. Ma l’industria aeronautica aveva bisogno di competenze adeguate per affrontare la sfida spaziale, così loro vennero chiamate in servizio. Lasciarono il lavoro e si trasferirono a Hampton, in Virginia entrando al Langley Memorial Aeronautical Laboratory.

Le leggi sulla segregazione razziale imponevano ancora di non mescolarsi alle colleghe bianche, ma l’obiettivo di battere l'Unione Sovietica nella corsa allo spazio non aveva colori.

La scienziata Katherine Coleman Goble Johnson è nata nel 1918 a White Sulphur Springs, e durante la cerimonia degli Oscar 2017 è stata acclamata con una standing ovation.

La scrittrice Margot Lee Shetterly ha lavorato nel trading di diverse banche, poi ad un sito della HBO finanziato dall’UE. Trasferitasi in Messico con il marito scrittore, nel 2010 cominciò ad effettuare le ricerche per il libro “Hidden Figures”: nel 2014 vendette i diritti cinematografici del libro.

