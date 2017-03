Celebrity MasterChef, intervista a Roberta Capua: 'non c'hanno fatto sconti di nessun tipo'

L'acclamato cooking show "MasterChef" torna sul piccolo schermo con un gustoso spin-off intitolato “Celebrity MasterChef”, al quale partecipano dodici personaggi di notorietà pubblica.

Abbiamo intervistato la presentatrice Roberta Capua, tra i protagonisti del talent show.

D: Hai seguito le stagioni di MasterChef Italia? Ti piace questo format televisivo?

R: Sì, sono un'appassionata fin dalla prima edizione e ogni tanto guardo anche quelle straniere, una volta perfino quella indiana. L’idea di partecipare da concorrente ed entrare in quella cucina che ho sempre visto da casa mi ha allettato molto. Tutti abbiamo dovuto superare un provino cucinando un piatto che poi è stato assaggiato e valutato, questo per testare la nostra abilità ai fornelli. Di solito quando il gruppo protagonista dello show è composto da personaggi famosi si pensa che sia tutto un gioco, invece non c'hanno fatto sconti di nessun tipo, c'hanno trattato esattamente come normali concorrenti del programma, con prove difficilissime.

D: La giuria è composta da Bruno Barbieri, Joe Bastianich e Antonino Cannavacciuolo. Chi temi di più?

R: In realtà tutti e tre sono temibili, sempre severi e caustici. Io e Cannavacciulo siamo entrambi napoletani, spero che questo gli ispiri un po' di clemenza.

D: C’è un piatto particolare che vorresti far conoscere anche al pubblico?

R: Purtroppo a MasterChef è piuttosto difficile esprimere al 100% la propria cucina, nove volte su dieci sono i giudici a imbrigliarti con ingredienti particolari. Solo i finalisti fanno il loro menù, durante la gara è quasi impossibile. In ogni caso è indispensabile avere buona invettiva e un'ottima conoscenza delle materie prime.

D: In passato hai frequentato corsi di cucina? Avevi intenzione di perfezionare anche l'impiattamento?

R: Sì, tanti anni fa quando vivevo a Roma ho seguito dei corsi, mi sono serviti per migliorare. La tecnica dell’impiattamento è una moda più recente, all'epoca non si dava molta importanza a questo. Credo che se una persona ha un po' di gusto, segue i consigli dei giudici di MasterChef e frequenta ristoranti di un certo tipo da cui poter trarre ispirazione, può divertirsi anche nell'impiattare ciò che cucina.

D: La partecipazione di personaggi famosi a talent o reality show è sempre più frequente, basti pensare al recente caso del Grande Fratello Vip. Secondo te a cosa è dovuta questa tendenza?

R: Credo che il pubblico possa essere interessato a vedere un altro aspetto delle persone che conosce solo in forma ufficiale. Nel caso di Celebrity MasterChef, può essere un modo ufficioso per mostrare un piccolo talento per chi lo ha e mostrare una parte diversa di se. In questo programma c'è gara, c’è divertimento e anche quel pizzico di gusto nel vederci bacchettati dai tre giudici.

I primi due episodi di "Celebrity MasterChef" vanon in onda questa sera su Sky Uno dalle 21.15.

