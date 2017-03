American Gods Shadows, nuova serie comics targata Dark Horse 15/03/2017 13:00 American Gods tratta dal romanzo di Neil Gaiman sarà anche una serie tv American Gods Shadows non sarà solo un fumetto edito dalla Dark Horse Comics e tratto dall’omonimo romanzo scritto da Neil Gaiman, tradotto in lingua italiana da Katia Bagnoli. Nel 2017 verrà lanciata l’omonima serie televisiva con protagonisti, tra gli altri, Emily Browning (la Babydoll di Sucker Punch), Ricky Whittle (interprete di Lincoln in The 100) e Ian McShane (I pilastri della Terra). La trama di American Gods ha per protagonista Shadow Moon (Ricky Whittle) che dopo tre anni di prigione ed una volta tornato alla vita fuori dal carcere, trova un’opportunità lavorativa offertagli da un bizzarro quanto misterioso personaggio Mr. Wednesday (Ian McShane) che sembra sapere molto del suoi passato. Solo qualche tempo dopo riesce a scoprire di essere stato arruolato da una divinità nordica che ormai dimenticata cerca di sbarcare il lunario come in comuni mortali in un mondo che ormai venera altri dèi, pronto ad un’ipica battaglia. American Gods è un fantasy d’avventura che ha per protagonisti della narrazione personaggi mitologici che tentano di adattarsi alla vita quotidiana assorbendone pregi e difetti. Shadow assunto come guardia del corpo si ritroverà immerso in una pericolosa lotta tra vecchi e nuovi dei. American Gods Shadows n.1 verrà pubblicato dalla Dark Horse Comics ed anche il fumetto è stato scritto da Neil Gaiman in collaborazione con P. Craig Russell che ha lavorato all’adattameto del romanzo. Le illustrazioni sono state curate dall’artista Scott Hampton. Il comics verrà pubblicato in America a partire dal 15 marzo. Mentre l’attesa serie Tv verrà lanciata oltreoceano a partire dal prossimo 30 aprile. © Riproduzione riservata

Cristiano Capotosti Scritto da Home

Altri articoli Home

Comics & Games IDW Publishing e Hasbro annunciano Clue, nuova miniserie comics: il delitto è servito IDW Publishing e Hasbro annunciano una nuova collaborazione: parliamo di “Clue”, miniserie fumettistica di cinque numeri ispirato all'omonimo classico gioco di società.In uscita a giugno, il fumetto è scritto da Paul Allor (“I Guardiani della Galassia”, “G.I. JOE”) e disegnato da Nelson Dánie...

Comics & Games Marvel Comics, Cate Blanchet: più cattiva che mai in Thor Ragnarök Thor Ragnarök si appresta ad essere considerato uno dei film maggiormente attesi dell’universo Marvel Comics e dai fan dei fumetti. Questo non solo per la parata di stelle che formano l’eccezionale cast ma anche per la presenza, nella narrazione, di un super cattivo femminile che per la prima volta veste il ruolo dell’antagon...

Comics & Games Dark Horse Comics celebra Will Eisner nel centenario della nascita Dark Horse Comics annuncia la preziosa edizione, in serie limitata, di “Will Eisner: The Centennial Celebration”, in uscita il 22 marzo. Il volume da collezione, appena un centinaio di copie disponibili, ripercorre le tappe significative dell'arte del genio del fumetto, le cui opere hanno influenzato le generazioni passate e presenti. D...

Comics & Games Marvel Comics Black Panther dal fumetto degli anni sessanta al film Pantera Nera ha avuto nel corso degli anni una vita comics avvincente un po’ come molti dei supereroi del mondo Marvel. Re di Wakanda, un piccolo stato tecnologicamente molto avanzato rispetto alle altre nazioni della Terra, T'Challa indossa la maschera di Black Panther per proteggere la sua patria e la sua popolazione dalle minacce del mondo...