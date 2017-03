Life - Non oltrepassare il limite, nuova clip 'Save' del film thriller 14/03/2017 16:49 "Life - Non oltrepassare il limite" è il film di Daniel Espinosa con Jake Gyllenhaal, Rebecca Ferguson e Ryan Reynolds. Una nuova clip del film “Life - Non oltrepassare il limite” è stata diffusa online. Il titolo della clip è ‘Save’. La scena è quella in cui l’astronauta Miranda North (Rebecca Ferguson) è fuori dalla navicella, cercando di sistemare la strumentazione: ma delle gocce d’acqua penetrano nel casco, cosicché rischia di morire asfissiata. L’aiuta David Jordan (Jake Gyllenhaal) che cerca di farla entrare nella navicella, mentre l’acqua nel casco aumenta. “Life - Non oltrepassare il limite” racconta la vicenda dell'equipaggio della Stazione Spaziale Internazionale, che deve effettuare esperimenti importanti per l’umanità: trovare la prima prova di vita extraterrestre su Marte. Ma il team si spinge oltre il previsto, con effetti non previsti. Nel cast ci sono Jake Gyllenhaal, Rebecca Ferguson, Olga Dihovichnaya, Hiroyuki Sanada e Ryan Reynolds. Il film è diretto da Daniel Espinosa: uscirà il 23 marzo 2017. © Riproduzione riservata

