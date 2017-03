Krypton, la serie tv che racconta l'affascinante pianeta grazie alla storia del nonno di Superman

“Krypton”, il pilot è stato girato in Serbia lo scorso settembre. Stiamo parlando della serie tv che racconterà la storia del nonno di Superman e che verrà trasmessa dal canale Syfy.

Tra gli sceneggiatori e produttori, figura David S. Goyer, esperto in fatto di supereroi – tra le sue ultime opere in materia, ricordiamo “L'uomo d'acciaio” (2013) e “Batman V Superman: Dawn of Justice” (2016).

La trama è ambientata due secoli prima delle vicende de “L'uomo di acciaio”. L'intenzione, secondo quanto dichiarato da Goyer, è quella di creare una serie tv maggiormente incentrata tanto sulla caratterizzazione psicologica dei protagonisti, quanto sulla costruzione di un nuovo immaginario. Krypton sarà trattata come un luogo ricco di storia: per approfondire questo aspetto, sono state prese in considerazione diverse culture passate terrestri. Naturalmente, non mancherà l'attenzione agli effetti speciali. In ogni caso, diversamente da quanto accadeva proprio ne “L'uomo di acciaio”, in cui era un mondo al tramonto, prossimo alla distruzione, Krypton sarà esplorata attraverso la sua politica, l'arte e la mentalità dei suoi abitanti. Le location saranno all'altezza delle aspettative, estremamente suggestive e più particolareggiate rispetto a quelle descritte nei fumetti.

Ritornando alla trama, Seg-El, il nonno di Superman, è chiamato a lottare per il trionfo della giustizia su Krypton, momentaneamente allo sbando, mentre, allo stesso tempo, deve riabilitare il nome della famiglia screditato.

Da un punto di vista fumettistico, Seg-El (o meglio Seyg-El) è un Lord appartenente al nobile Casato di El, tra le dinastie più in vista di Krypton. Debutta nel terzo numero di “World of Krypton Vol.2” (febbraio 1988), creato da John Byrne e Mike Mignola.

Il nome originario Seyg-El è un omaggio al co-creatore di Superman, Jerry Siegel.

Seg-El non ha superpoteri, ma se fosse vissuto in un pianeta riscaldato dai raggi solari come la Terra, avrebbe avuto le stesse abilità del celebre nipote. La sua forza, come abitante di Krypton, è la stessa di qualunque maschio kryptoniano, nonostante l'assenza di esercizio fisico. Il suo punto debole è scritto nel proprio DNA in simbiosi con il proprio pianeta di origine: dovesse spostarsi da Krypton, rischierebbe di morire.

In attesa della data di uscita, si conosce il cast della serie formato da: Cameron Cuffe che interpreta Seg-El, il nonno di Superman, giovane, atletico e sicuro di sé; Georgina Campbell, invece, sarà Lyta Zod, una guerriera appartenente alle forze dell'esercito kryptoniane e legata sentimentalmente a Seg-El in una relazione clandestina; Ian McElhinney veste i panni di Val-El, nonno di Seg-El, grande uomo di scienza ed entusiasta fautore dell'esplorazione spaziale (ha sfidato la morte raggiungendo la Zona Fantasma); Elliot Cowan è Daron-Vex, magistrato capo con il compito di difendere l'oligarchia vigente; Ann Ogbomo è la madre di Lyta, nonché leader dell'esercito; Rasmus Hardiker è ingaggiato nel ruolo di Kem, ingegnere controcorrente e migliore amico del nonno di Superman; Wallis Day è Nyssa-Vex, magistrato figlia di Daron-Vex; infine, Aaron Pierre recita la parte di Dev-Em dotato di una natura ribelle.

© Riproduzione riservata