The Big Bang Theory, Melissa Rauch e Mayim Bialik rinnovano grazie ai colleghi del cast

"The Big Bang Theory" è una delle serie di maggior successo nella storia della televisione americana, basti dire che i cinque protagonisti originari del cast, Jim Parsons, Johnny Galecki, Kaley Cuoco, Simon Helberg e Kunal Nayyar hanno sfondato nel 2014 il muro del milione di Dollari guadagnato per ogni episodio. Nel mondo di oggi abituato alla diseguaglianza la notizia può lasciare indifferenti, ma se sono le stesse star a tagliarsi lo stipendio per solidarietà ai colleghi, il fatto desta un certo scalpore. È quanto accaduto a Mayim Bialik e Melissa Rauch, il cui guadagno ad episodio era di 200,000 Dollari: al momento di rinnovare il contratto per l'undicesima e la dodicesima stagione, i cinque protagonisti originari si sono tagliati lo stipendio per permettere un congruo aumento alle colleghe.

Naturalmente va considerato che il taglio degli stipendi è di 100.000 Dollari per episodio, dunque i membri del cast continueranno a guadagnarne la discreta somma di novecentomila a puntata mentre le due attrici parvenu saliranno a 450.000. Insomma, nessuno ha mai davvero rischiato di cadere in povertà. L'episodio ha comunque sbloccato la pratica di rinnovo per le nuove stagioni e potremo vedere l'undicesima stagione nell'autunno del 2017, sempre sulla CBS.

A testimoniare l'enorme popolarità di questa serie tv, lo scorso mese è giunta la notizia che la città californiana di Pasadena, dove ha sede il set, ha dedicato allo show una strada, la "Big Bang Theory Alley". L'importante riconoscimento è giunto per celebrare il duecentesimo episodio, quello in cui Sheldon ed Amy consumano finalmente la propria relazione. Tutti gli attori e lo sceneggiatore Steve Molaro si sono detti estremamente compiaciuti e orgogliosi per il singolare provvedimento dell'amministrazione cittadina.

L'episodio di solidarietà fra gli attori di "The Big Bang Theory" ha un illustre precedente in "Friends", serie di culto degli anni novanta e duemila, iniziata con un contratto collettivo che prevedeva 22.500 Dollari ad episodio per i sei protagonisti: Jennifer Aniston, Matt LeBlanc, Courteney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer e Matthew Perry. Dalla seconda stagione, però, a causa dell'interesse per la relazione fra Rachel e Ross la retribuzione di Aniston e Schwimmer crebbe notevolmente. Ebbene, questo non fu visto di buon occhio da nessuno dei sei protagonisti e a partire dalla terza stagione la contrattazione tornò a essere collettiva e le retribuzioni identiche per tutti i protagonisti, fino alla fine dello show nel 2002.

