Marvel Comics nuova serie a fumetti: Kingpin

Marvel comics lancia una nuova serie a fumetti nella quale il protagonista principale diventa uno dei più temibili villain principalmente contrapposti a Daredevil. Un personaggio in cerca di redenzione almeno agli occhi della gente che è stata vittima della sua efferatezza. Il personaggio comics di Wilson Fisk denominato The Kingpin è apparso in diverse serie comics, opposto anche a Spiderman, un film ed ultimamente anche in serie Tv.

The Kingpin è stato protagonista villain nel film Daredavil del 2003 interpretato dall’attore Michael Clarke Duncan con Ben Affleck nei panni dell’eroe e Jennifer Garner in quelli di Elektra. Inoltre è stato protagonista malvagio anche nella seconda stagione della serie Tv Daredevil, interpretato da Vincent D’Onofrio.

La trama della nuova serie Kingpin è incentrata sulla giornalista Sarah Dewey. Un reporter caduta in disgrazia che viene assunta da Wilson Fisk per scrivere la sua biografia e riabilitarlo agli occhi dei suoi cittadini. Il Kingpin malvagio sembra sepolto nel passato. La scia di criminalità che aveva cartterizzato la sua vita sembra essere scomparsa. Sarah Dewey sembra far emergere la nuova vita di Wilson Fisk, un industriale che cerca di costruirsi una posizione di potere legittimamente. Sarah avrà l’occasione di riabilitare sé stessa e Kingpin ma i dubbi circa l’onesta dell’uomo l’assillano.

Kingpin 2017 è scritto da Matthew Rosenberg (Rocket Raccoon) ed illustrato da Jeff Dekal (Hulk, Civil War II). Maverl Comics ha lanciato la nuova serie a partire dalla scorso febbraio per i fan d’oltreoceano.

