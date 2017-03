IDW Publishing e Hasbro annunciano Clue, nuova miniserie comics: il delitto è servito 13/03/2017 10:00 "Clue", dal gioco di società al progetto fumettistico: i colpi di scena attendono il lettore dietro l'angolo. IDW Publishing e Hasbro annunciano una nuova collaborazione: parliamo di “Clue”, miniserie fumettistica di cinque numeri ispirato all'omonimo classico gioco di società.

In uscita a giugno, il fumetto è scritto da Paul Allor (“I Guardiani della Galassia”, “G.I. JOE”) e disegnato da Nelson Dániel (“Dungeons & Dragons”, “The Cape”). La trama promette nuove avventure per la signorina Scarlet, il colonello Mustard, la signora Peacock e il Professor Plum, tra i protagonisti del franchise. “Clue” comincia con il perfido signor Boddy assassinato durante la cena che aveva organizzato. Tutti gli invitati sono sospettati: l'assassinio è il primo o l'ultimo omicidio di una lunga serie? Dal celebre gioco, capace di allietare le serate di gruppi di amici di ogni età, è stato tratto anche un primo film (“Signori, il delitto è servito”, 1985) per la regia di Jonathan Lynn che presentava tre finali diversi e altrettanti soluzioni del caso. Due possibili, uno vero. Clue” è soltanto l'ultimo progetto che vede la casa editrice e il colosso di giocattoli insieme lungo innumerevoli personaggi trasformati in comics, compresi “Transformers” e “Miss Little Pony”. Lo sceneggiatore Allor si dichiara incredibilmente entusiasta di fare parte del team creativo con Nelson. Come nella tradizione del format, la storia sarà robusta e divertente; i lettori saranno invitati a indovinare il mistero, compito arduo perchè i colpi di scena attenderanno dietro l'angolo. Michael Kelly, figura al vertice di Hasbro, non nutre dubbi sulla bontà della serie fumettistica. “Clue” è un brand iconico, puntualizza Kelly, caratterizzato da un concept che unisce mistero, intuizione e sfida ludica. Inoltre, può contare su protagonisti vivaci. Alla soddisfazione si unisce anche Greg Goldstein, Presidente e CCO di IDW Publishing: “Non vediamo l'ora di creare un intrigante nuovo mondo per questi personaggi”.

Le cover principali saranno affidate al Premio Eisner, Gabriel Rodriguez. © Riproduzione riservata

Carla Paulazzo





